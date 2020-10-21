17 yıllık künefe ustası uyardı: Donmuş market künefelerinden uzak durun

Babalar, "Özellikle bunu yaparken dışarıdan mal almamaya çalışırız. Kendi kadayıfımızı kendi peynirimizi kullanırız. Hatay’da kendi ürettiğimiz ürünlerimizi kullanırız. Sadece dışarıdan Urfa yağı kullanıyoruz. Marketlerde satılan dondurulmuş künefeleri tavsiye etmiyoruz. İçerisinde ki peynir farklı, yağı farklı kadayıfı farklı oluyor. 5 liralık kadayıf kullanılıyor. Biz 12-13 liralık kadayıflar kullanıyoruz. Onlar 3-4 liraya mal olan ürünler. Bizimkinin en düşük porsiyonu 10 liraya denk geliyor. Künefenin ana vatanı Hatay Anktakya’dır. Hatay bunu geliştirdi. Asıl bu künefenin doğuşu Filistin. Filistin’den sonra Suriye’ye gelmiş. Suriye’den sonra Hatay’a gelmiş ve Hatay bunu tam geliştiren şehirlerden olmuş. Kısacası künefenin ana vatanı Hatay’dır” diye konuştu.