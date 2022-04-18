MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz Menüler17. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
GeriLezizz Menüler 17. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lezizz Menüler
Haber Giriş: 18 Nisan 2022 - 11:42 | 

17. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ramazan ayında sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsü için araştırmalara başladı. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetler tercih ediliyor. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte 17. gün Ramazan iftar menüsü için birbirinde pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Ramazanın 17. günü iftar menüsü arayışında olanlar, bugün ne yemek pişirsem aramalarına günün erken saatlerinde başladı. Geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağının tüm nimetlerinden yararlanabileceğiniz gibi, Ramazana özel tatlılardan, içinizi ısıtacak çorba tariflerine kadar çeşitli lezzetleri sizler için derledik. Peki, bugün iftara ne yapılır? İşte 17. gün Ramazan iftar menüsü tarifleri...

2BORŞ ÇORBASI

BORŞ ÇORBASI

Farklı bir tarif arıyorsanız, borş çorbasına da bir şans verin. Zengin içeriğiyle doyurucu olmasının yanı sıra sağlık deposu bir lezzet. Peki borç çorbası nasıl yapılır? İşte lezzetiyle olduğu kadar görünümüyle de çok seveceğiniz borş çorbası tarifi ve malzeme listesi...

BORŞ ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
3KABAK BEĞENDİLİ TAVUK

KABAK BEĞENDİLİ TAVUK

Genellikle patlıcanla hazırlamaya alışık olduğumuz beğendiyi bu kez hemen her yemeğe yakışan sebze kabak ile hazırlamaya ne dersiniz? Tavuk ve kabağın bu muhteşem uyumunun bir arada olduğu kabak beğendili tavuk pirzola tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte kabak beğendili tavuk pirzola malzemeleri ve yapım aşamaları...

KABAK BEĞENDİLİ TAVUK TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
4ERİŞTE

ERİŞTE

Erişte, Anadolu’nun her yerinde her evde pişen, en sağlıklı ve en lezzetli makarna desek yanlış olmaz herhalde ama Ağrı’nın eriştesi gerçekten bir başka oluyor. İçine yeşil mercimek ve patates ilave edilen Ağrı usulü erişte yapımı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

ERİŞTE TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
5BROKOLİ YEMEĞİ

BROKOLİ YEMEĞİ

Brokoli, salatalarda olduğu kadar yemeklerde de tercih edilen çok sağlıklı bir besin. Daha çok et yemeklerinin yanında tüketiliyor. Ancak brokoli yemeği de oldukça lezzetli. Ayrıca patates ve havuçla daha besleyici. Peki brokoli yemeği nasıl yapılır? İşte brokoli yemeği tarifi...

BROKOLİ YEMEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
6SUMAK ŞERBETİ

SUMAK ŞERBETİ

Sumak, salatalarımıza ve yemeklerimize ayrı bir lezzet katıyor. Genellikle sos olarak kullanılan sumak ile şerbet denemeye ne dersiniz? Farklı bir şeyler arıyorsanız, sumak şerbetine de bir şans verebilirsiniz. Peki sumak şerbeti nasıl yapılır? İşte sumak şerbeti tarifi ve malzeme listesi... Şimdiden afiyet olsun...

SUMAK ŞERBETİ TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
7UN HELVASI

UN HELVASI

Cansu Özdemir tarifiyle un çorbası iftar sofralarınıza masum bir kaçamak olarak girmeyi hak ediyor. Tarifi hemen aşağıda...

UN HELVASI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi