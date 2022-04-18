17. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
Ramazan ayında sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsü için araştırmalara başladı. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetler tercih ediliyor. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte 17. gün Ramazan iftar menüsü için birbirinde pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
Ramazanın 17. günü iftar menüsü arayışında olanlar, bugün ne yemek pişirsem aramalarına günün erken saatlerinde başladı. Geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağının tüm nimetlerinden yararlanabileceğiniz gibi, Ramazana özel tatlılardan, içinizi ısıtacak çorba tariflerine kadar çeşitli lezzetleri sizler için derledik. Peki, bugün iftara ne yapılır? İşte 17. gün Ramazan iftar menüsü tarifleri...
KABAK BEĞENDİLİ TAVUK
Genellikle patlıcanla hazırlamaya alışık olduğumuz beğendiyi bu kez hemen her yemeğe yakışan sebze kabak ile hazırlamaya ne dersiniz? Tavuk ve kabağın bu muhteşem uyumunun bir arada olduğu kabak beğendili tavuk pirzola tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte kabak beğendili tavuk pirzola malzemeleri ve yapım aşamaları...
BROKOLİ YEMEĞİ
Brokoli, salatalarda olduğu kadar yemeklerde de tercih edilen çok sağlıklı bir besin. Daha çok et yemeklerinin yanında tüketiliyor. Ancak brokoli yemeği de oldukça lezzetli. Ayrıca patates ve havuçla daha besleyici. Peki brokoli yemeği nasıl yapılır? İşte brokoli yemeği tarifi...
SUMAK ŞERBETİ
Sumak, salatalarımıza ve yemeklerimize ayrı bir lezzet katıyor. Genellikle sos olarak kullanılan sumak ile şerbet denemeye ne dersiniz? Farklı bir şeyler arıyorsanız, sumak şerbetine de bir şans verebilirsiniz. Peki sumak şerbeti nasıl yapılır? İşte sumak şerbeti tarifi ve malzeme listesi... Şimdiden afiyet olsun...