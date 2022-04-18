17. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Brokoli, salatalarda olduğu kadar yemeklerde de tercih edilen çok sağlıklı bir besin. Daha çok et yemeklerinin yanında tüketiliyor. Ancak brokoli yemeği de oldukça lezzetli. Ayrıca patates ve havuçla daha besleyici. Peki brokoli yemeği nasıl yapılır? İşte brokoli yemeği tarifi...