15. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için hazırlıklarını özenle yapıyor. Tabii iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte bu akşam iftara ne yapsam diyenler için, 15. gün Ramazan iftar menüsü...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte 15. günü Ramazan iftar menüsü için birbirinden lezzetli tarifler...
KABAK ÇORBASI
Daha çok kızartma ve mücverine alışık olduğumuz kabaktan çorba hazırlamaya ne dersiniz? İçerisine eklenen süt ile hem besleyici hem de doyurucu. Yapılışı da çok kolay. Dilerseniz et veya tavuk suyu da kullanarak lezzetini katlayabilirsiniz. Peki kabak çorbası nasıl yapılır? İşte kabak çorbası tarifi...
TAVUK ÇÖP ŞİŞ
Akşam için hem pratik hem de lezzetli bir şeyler arıyorsanız, tavuk çöp şiş tam da size göre! Yanında da pilav ve fırında ya da kızartılmış patatesle de enfes oluyor. Peki tavuk çöp şiş nasıl yapılır? İşte tavuk çöp şişi tarifi ve malzeme listesi. Şimdiden afiyet olsun...
BADEMLİ HUMUS
Görebileceğiniz en farklı, en lezzetli ve en doyurucu humus tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Badem ve nohudun mükemmel uyumuyla her yemeğinizin yanına yakışacak bademli humus, sofralarınıza renk katacak. Bademli humus nasıl yapılır? Bu eşsiz tarifin malzemelerini, yapılış süresini, besin ve kalori değerlerini bütün püf noktalarıyla sayfamızda görebilirsiniz. Afiyetler olsun.
MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ
Ramazan iftar menüsü içerisinde tercih edilen içeceklerden meyan şerbeti , tarifi ve yapılışı ile merak ediliyor. Şifalı meyan kökü bitkisi ile hazırlanan meyan şerbeti, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle yaz aylarında ve hazmı kolaylaştırdığı için Ramazan'da tercih edilir.
HAŞHAŞLI SULTAN SARMASI
Haşhaş sever misiniz ? Ben özellikle şerbetli tatlılarda seviyorum. Yerken hissedilen o çıtırtı bence gayet hoş.. Sultan Tatlımızda mavi haşhaş tohumları kullanacağız. Şekerpareye oldukça yakın bir hamura sahipken, dışını kapladığımız haşhaş tatlımızı bambaşka bir noktaya getirecek.