14. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için hazırlıklarını özenle yapıyor. Tabii iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam?" diyen 14. gün iftar menüsü...
Ezogelin çorbası tarifi
Çorbalar, iftar sofrasının en güzel başlangıçlarından... Çeşit çeşit çorbalar, lezzetli olmalarının yanı sıra oldukça da besleyiciler. Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan ezogelin çorbası da bunlardan biri. Her ne kadar çeşitli malzemeler kullanılsa da yapımı kolay. Peki ezogelin çorbası nasıl yapılır? Denemek isteyenler için ezogelin çorbası tarifi...
Nardan aşı tarifi
Diyarbakır mutfağının enfes tariflerinden biri olan nardan aşının temel malzemesi kıyma ve bulgur. Nar ekşisinin de lezzet kattığı nardan aşı, alışılmış köfte tariflerinden farklı bir şeyler arayanlar için nefis bir seçenek. Peki nardan aşı nasıl yapılır? İşte nardan aşı tarifi ve malzemeleri...
Kabak tarator tarifi
Yaz aylarının düşük kalorili sebzesi kabak, neredeyse her yemeğe kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Zeytinyağlısı, etlisi, çorbası, böreği derken sıra geldi kabakla meze yapmaya. Bol yoğurtlu kabak tarator yaz sofralarınızı şenlendirecek pratik ve hafif bir meze. Hazır kabak mevsimindeyken mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun…