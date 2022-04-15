MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz Menüler14. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
GeriLezizz Menüler 14. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lezizz Menüler
Haber Giriş: 15 Nisan 2022 - 16:18 | 

14. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için hazırlıklarını özenle yapıyor. Tabii iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam?" diyen 14. gün iftar menüsü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 14. günü için birbirinden pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
2Ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası tarifi

Çorbalar, iftar sofrasının en güzel başlangıçlarından... Çeşit çeşit çorbalar, lezzetli olmalarının yanı sıra oldukça da besleyiciler. Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan ezogelin çorbası da bunlardan biri. Her ne kadar çeşitli malzemeler kullanılsa da yapımı kolay. Peki ezogelin çorbası nasıl yapılır? Denemek isteyenler için ezogelin çorbası tarifi...

TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
3Nardan aşı tarifi

Nardan aşı tarifi

Diyarbakır mutfağının enfes tariflerinden biri olan nardan aşının temel malzemesi kıyma ve bulgur. Nar ekşisinin de lezzet kattığı nardan aşı, alışılmış köfte tariflerinden farklı bir şeyler arayanlar için nefis bir seçenek. Peki nardan aşı nasıl yapılır? İşte nardan aşı tarifi ve malzemeleri...

TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
4Pırasalı gül böreği tarifi

Pırasalı gül böreği tarifi

Hamur işi tariflerinden gül böreğinin yeri çay saatlerinde bir başkadır. Aynı zamanda yapımı oldukça pratik ve pırasayı normalde sevmeyenlere bile zevkle yedirecek bir tarif olan gül böreği nasıl yapılır merak ediyorsanız, işte pırasalı gül böreği tarifi ve yapımı…

TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
5Kabak tarator tarifi

Kabak tarator tarifi

Yaz aylarının düşük kalorili sebzesi kabak, neredeyse her yemeğe kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Zeytinyağlısı, etlisi, çorbası, böreği derken sıra geldi kabakla meze yapmaya. Bol yoğurtlu kabak tarator yaz sofralarınızı şenlendirecek pratik ve hafif bir meze. Hazır kabak mevsimindeyken mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun…

TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
6Fatih Sarması Tarifi

Fatih Sarması Tarifi

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Fatih sarması hem sunum olarak hem de tat olarak hafif pasta severlere hitap ediyor. Peki Fatih sarması nasıl yapılır? İşte, Fatih sarmasının malzemeleri ve kolay tarifi…

TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi