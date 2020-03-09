14 çeşit bitki ve baharatla yapılan 150 yıllık bir şifa kaynağı

‘Sultan çayı’nı içenlerin metabolizma ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye iyi geldiğini söylediğini anlatan İşanlar, “Sultan çayı’nın yapımı noktasında büyüklerimizden ne gördüysek aynı şekilde burada sürdürüyoruz. Müşterilerimiz bu çayı içince huzur bulduğunu, rahatladığını söylüyor. Tabi sırf Manisa’dan değil il dışından gelenler de çok. Geçmişte Bülent Arınç, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Binali Yıldırım, bazı bakanlarımız da olmak üzere çok sayıda devlet büyüğümüzü burada ağırlayarak bu çaydan ikram edip, içmelerine vesile olduk” dedi.