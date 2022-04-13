MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz Menüler12. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
GeriLezizz Menüler 12. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lezizz Menüler
Haber Giriş: 13 Nisan 2022 - 12:07 | 

12. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için hazırlıklarını özenle yapıyor. Tabii iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam?" diyen 12. gün iftar menüsü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 12. günü için birbirinden pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
2Havuçlu tavuk çorbası tarifi

Havuçlu tavuk çorbası tarifi

Tavuk çorbasını havuçla denemeye ne dersiniz? Salatalar başta olmak üzere pek çok yemeğe hem renk hem de lezzet katan havuç, tavuk çorbasını da ayrı güzelleştiriyor. Eğer denemek isterseniz, tavuklu havuç suyu çorbası tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
3Orman kebabı tarifi

Orman kebabı tarifi

Orman kebabı, farklı bir şeyler arayanlar için nefis bir alternatif. Bu lezzet, diğer sulu et yemeklerinden biraz farklı. İçerinde et ve sebzelerin yanı sıra bol bezelye de bulunuyor. Yanında pilav ile tadına doyum olmuyor. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
4Çerkez pilavı tarifi

Çerkez pilavı tarifi

Çerkez pilavı, son dönemlerin en sevilen pilavlarının başında geliyor. Pirinç, bulgur ve şehriyeyi bir araya getiren bu pilava asıl lezzetini veren ise havuç. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan Çerkez pilavının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte nefis tarifimiz…

TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
5Tabbouleh (Maydanoz salatası) tarifi

Tabbouleh (Maydanoz salatası) tarifi

Maydanozla yapabileceğiniz enfes bir salata tabbouleh. Lübnan mutfağına ait bu salatanın tarifini sizin için Yıldız Öz Samaha hazırladı. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan tabbouleh için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

 

TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
6Ağlayan kek tarifi

Ağlayan kek tarifi

Çay saatlerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri, kek. Birçok farklı malzemeyle şahane kekler yapabilirsiniz. Özellikle son günlerde oldukça sevilen ağlayan kek tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de lezzetli ağlayan kek tarifi… Şimdiden afiyet olsun...

TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi