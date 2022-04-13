12. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için hazırlıklarını özenle yapıyor. Tabii iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam?" diyen 12. gün iftar menüsü...
Havuçlu tavuk çorbası tarifi
Tavuk çorbasını havuçla denemeye ne dersiniz? Salatalar başta olmak üzere pek çok yemeğe hem renk hem de lezzet katan havuç, tavuk çorbasını da ayrı güzelleştiriyor. Eğer denemek isterseniz, tavuklu havuç suyu çorbası tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Orman kebabı tarifi
Orman kebabı, farklı bir şeyler arayanlar için nefis bir alternatif. Bu lezzet, diğer sulu et yemeklerinden biraz farklı. İçerinde et ve sebzelerin yanı sıra bol bezelye de bulunuyor. Yanında pilav ile tadına doyum olmuyor. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Çerkez pilavı tarifi
Çerkez pilavı, son dönemlerin en sevilen pilavlarının başında geliyor. Pirinç, bulgur ve şehriyeyi bir araya getiren bu pilava asıl lezzetini veren ise havuç. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan Çerkez pilavının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte nefis tarifimiz…
Tabbouleh (Maydanoz salatası) tarifi
Maydanozla yapabileceğiniz enfes bir salata tabbouleh. Lübnan mutfağına ait bu salatanın tarifini sizin için Yıldız Öz Samaha hazırladı. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan tabbouleh için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Ağlayan kek tarifi
Çay saatlerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri, kek. Birçok farklı malzemeyle şahane kekler yapabilirsiniz. Özellikle son günlerde oldukça sevilen ağlayan kek tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de lezzetli ağlayan kek tarifi… Şimdiden afiyet olsun...