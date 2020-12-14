12-18 Aralık Yerli Malları Haftası'nda yerli malı ürünlerle nefis tarifler

Yerli Malı Haftası yani resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ilk kez 1929’da gündeme gelmiş ve 1948’de kutlanmaya başlamış. Günümüzde de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası kutlanıyor. Gençlere yerli malı ürünler kullanma alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan, ülke ekonomisini güçlendirmenin önemini anlatan, tutumlu olmayı öğreten ve birlik, beraberlik duygularını pekiştiren bu haftada, dünyanın dört bir yanında mutfakları süsleyen yerli ürünlerimizle anılarınızı canlandırmaya geldik…