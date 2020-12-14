MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek Kültürü12-18 Aralık Yerli Malları Haftası'nda yerli malı ürünlerle nefis tarifler
GeriYemek Kültürü 12-18 Aralık Yerli Malları Haftası'nda yerli malı ürünlerle nefis tarifler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: AA, DHA, İHA, Alamy, iStock
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 14:23 | 

12-18 Aralık Yerli Malları Haftası'nda yerli malı ürünlerle nefis tarifler

Yerli Malı Haftası yani resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ilk kez 1929’da gündeme gelmiş ve 1948’de kutlanmaya başlamış. Günümüzde de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası kutlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

“Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı” denince akılda canlanan o güzel günler ve yüzlerdeki tebessüm… Yerli Malı Haftası, birçoğumuzun hatıralarına okulda arkadaşlarla hep birlikte yenen yemişlerle, meyvelerle kazınmıştır.

2
Abone Olgoogle-news

Yerli Malı Haftası yani resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ilk kez 1929’da gündeme gelmiş ve 1948’de kutlanmaya başlamış. Günümüzde de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası kutlanıyor. Gençlere yerli malı ürünler kullanma alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan, ülke ekonomisini güçlendirmenin önemini anlatan, tutumlu olmayı öğreten ve birlik, beraberlik duygularını pekiştiren bu haftada, dünyanın dört bir yanında mutfakları süsleyen yerli ürünlerimizle anılarınızı canlandırmaya geldik…

3
Abone Olgoogle-news

Meyvelerimizle başlayalım: Bodur ve tatlı Anamur muzları, bu haftanın anlam ve önemine en uygun meyvelerdendir diyebiliriz.

MUZLU YULAF LAPASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
4
Abone Olgoogle-news

“Niğde ve Amasya'da
Bolca yetişirim
Beni yersen
Sana vitamin veririm” dörtlüğünü bilmeyen var mı? Elma denince hemen aklımıza Amasya gelir. Amasya’nın 48 farklı türü bulunan elması bol sulu ve tatlı olur.

ELMALI KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
5
Abone Olgoogle-news

Gaziantep’in fıstığı, Osmaniye’nin yer fıstığı, Giresun’un fındığı ve Tokat’ın cevizinin olmadığı bir yemiş tabağı olamaz. Yerli malı yemişler yenmeden kutlamalar eksik kalır.

FISTIKLI KATMER TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
6
Abone Olgoogle-news

En sulu limonlar Mersin’den gelir. Sapsarı limonları ile Mersin yerli malı haftasında bolca adı geçen illerimizdendir.

LİMONLU DONDURMA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
7
Abone Olgoogle-news

Antalya’da yetişen Finike portakalı aralık, ocak ve şubat aylarında tüketilmeye hazır hale gelir. Yerli malı haftası bol bol portakal tüketmenin tam zamanıdır…

PORTAKALLI KEK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
8
Abone Olgoogle-news

Kış geldi mi kestanenin yeri herkeste bir başka olur. Üstüne bir de yurdumuzda yetiştirilen Aydın kestanesini tüketmek bir başka keyif verir.

KESTANELİ İÇ PİLAV TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
9
Abone Olgoogle-news

Malatya’nın kayısısı başkadır, bildiğiniz kayısılara benzemez. Yerli malı yurdun malı Malatya’nın kayısısını herkes tatmalı…

KAYISILI CRUMBLE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
10
Abone Olgoogle-news

Konya denilince akla havuç da gelmeli… Yerli malı haftasında salataları Türkiye’de yetiştirilen Konya havuçlarından yapsak ne güzel olur.

HAVUÇLU KABAK SALATASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
11
Abone Olgoogle-news

Pirincin memleketi Kastamonu… Tosya’nın pirinçleri ile bütün pilavlar, dolmalar artık çok daha lezzetli…

PİRİNÇLİ KABAK YEMEĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
12
Abone Olgoogle-news

Denizli’nin biberi salçada, pul biberde, toz biberde kendini belli ediyor. Adı farklı tadı farklı olan kale biberine bayılacaksınız.

KIRMIZI BİBER EZMESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
13
Abone Olgoogle-news

Yemeklerinizde Şanlıurfa’ya tescilli yerli üretim patlıcanlarımızdan kullanmıyorsanız, patlıcan yedik demeyin. Üstelik kurutulmuşu da ayrı bir leziz oluyor.

KURU DOLMA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
14
Abone Olgoogle-news

Yerli üretimimiz olan Ege incirinden bahsederken,
“Üzümle incir ikiz,
Onlardan vazgeçemeyiz,
Yaz güneşinde olmuş,
İçine şeker dolmuş” dizeleri hafızalarda canlanmıyor değil.

İNCİR UYUTMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
15
Abone Olgoogle-news

Yerli malı haftasında Manisa'nın üzümüyle ağzınız tatlansın, asmanın yaprağıyla da mideniz bayram etsin.

ÜZÜM PESTİLİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
16
Abone Olgoogle-news

Kullandığınız soğan Kırıkkale’de üretilen yerli üretim soğanlardan ise yemekleriniz daha lezzetli, içiniz de daha ferah olur. Ne de olsa ülkemizin topraklarında yetişen soğanlar bunlar...

SOĞAN ÇİÇEĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
17
Abone Olgoogle-news

Ülkemizde üretimi oldukça fazla olan kavunun asıl memleketi Manisa’dır. Kırkağaç kavunu ile diğer kavunları bir tutmamak gerek…

KAVUN DOLMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
18
Abone Olgoogle-news

Yaz aylarının ferahlatan meyvesi şeftalinin en sulusu Bursa’dan çıkar. Yerli üretim şeftalilerden sonra ithal şeftalilerin tadına bile bakmayacaksınız.

ŞEFTALİ TATLISI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
19
Abone Olgoogle-news

Çanakkale denince hemen domates gelir akıllara. Kıpkırmızı ve bol sulu olan Çanakkale domatesleri ile hazırlayacağınız bütün yemekler enfes olur.

YUMURTALI DOMATES DOLMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
20
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz sene İzmir’e tescillenen sakız enginarı bahar aylarında bol bol depolayıp, kış aylarında dilediğiniz zaman tüketebilmeniz için birebir…

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
21
Abone Olgoogle-news

Birçok insanın neredeyse her gün tükettiği bir içecek çay. Rize’de yetiştirilen çayı bir kere deneyenler, başka siyah çayları bir daha içemediklerini söylüyorlar.

SÜTLÜ ÇAY TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi