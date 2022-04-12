11. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için hazırlıklarını özenle yapıyor. Tabii iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam?" diyen ve farklı tarifler arayanlar için çorbadan tatlıya 11. gün iftar menüsü...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 11. günü için birbirinden pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
Kabak çorbası tarifi
Salatadan mücvere pek tarife lezzet katan kabak, oldukça sağlıklı bir sebze. Besin değeri yüksek olan kabağın çorbası da ayrı lezzetli oluyor. Dilerseniz hazırlarken tavuk veya et suyu da ilave ederek tadını katlayabilirsiniz. Peki kabak çorbası nasıl yapılır? İşte kabak çorbası tarifi...
Arap tava tarifi
Arap tava, lezzetli olmasının yanı sıra çok da lezzetli. Yanında pilav,cacık veya salata ile de akşam sofranıza renk katacak. Eğer farklı bir tarif denemek isterseniz Arap tavayı mutlaka denemelisiniz. Peki Arap tava nasıl yapılır? İşte Arap tarifi ve malzeme listesi...
Acılı Antep ezmesi tarifi
Acılı Antep ezmesi ya da kısaca acılı ezme, herkesçe en sevilen mezelerin başında geliyor. Yapılışının kolay olması da bu sevgide önemli bir faktör elbette. Sizin için gerçek acılı Antep ezmesinin malzemelerini ve tarifini araştırdık. Sofralarınıza renk katacak bu mezeyi ağız tadıyla yiyin. Afiyet olsun…
Şekerpare tarifi
Dağılan kıvamı ve kızarmış görüntüsüyle şekerpare, en sevilen tatlılardan biri. Lezzetinin yanı sıra kolayca hazırlanmasıyla da tarif listelerinin favorilerinden. Dilerseniz de hamuruna portakal veya limon kabuğu rendeleyerek daha da güzel bir tat elde edebilirsiniz. Peki şekerpare nasıl yapılır? İşte evde kolay şekerpare tarifi...