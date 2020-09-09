100 yıllık ata tohumlarıyla domates üretiyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde 1990 yılından beri yetiştirdiği domatesleri satan Niyazi Kaltuş, kullandığı 100 yıllık ata tohumları ile üretim yaptığını söyledi.
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Kütahya'nın Emet ilçesinde 1990 yılından beri yetiştirdiği domatesleri satan Niyazi Kaltuş, kullandığı 100 yıllık ata tohumları ile üretim yaptığını söyledi.
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Gediz ilçesi Kayaköy'de 30 yıldır domates yetiştirip satarak geçim sağladığını belirten üretici Niyazi Kaltuş, şunları söyledi:
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“Kullandığım tohum asırlık ata tohumudur. Dedem ve hatta dedemin dedesi bile bu tohumu nesilden nesile aktararak üretim yapmışlar. Şimdi aynı geleneği ben devam ettiriyorum. Ürettiğim domatesin özelliği ilk bakışta belli olmaz. Ancak yakından incelendiğinde hafif çizgili ve daldan koparılan yeri daima yeşil kalır. Lezzeti ekşi ve uzun süre dayanıklı olmasıyla da ünlüdür."
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"Ürünümü ata tohumu domates diye gönül rahatlığı ile satıyorum. Her yıl ilk mahsulü aldığımızda önce tohumluk olan bölümü ayırırız. İnşallah bu eşsiz lezzeti bizden sonraki nesillere de bırakıp onların yetiştirmesini de sağlayacağız” dedi.