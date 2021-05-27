Galdirik (Kaldirik) kavurması nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte galdirik kavurması tarifi
Galdirik veya kaldirik, Ordu'da yetişen bir yeşil yapraklı bitki. İlkbahar ve yaz aylarında yetişen bu bitkinin sadece gövde kısmı tüketilir. Yöresel bir lezzet denemek isterseniz, galdirik kavurmasını deneyebilirsiniz. Peki galdirik (kaldirik) kavurması nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte galdirik (kaldirik) kavurması tarifi...
Galdirik (kaldirik) kavurması, Ordu mutfağına ait bir yemek. Bahar aylarında yetişen galdirik otuyla hazırlanan bu yemek yumurtalı veya yumurtasız olarak hazırlanıyor. Bu yöresel lezzetin tarifini sizin için derledik.
MALZEMELER:
1 bağ galdirik
1 adet yumurta
3-4 adet yeşil soğan ya da kuru soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Pul biber
Tuz
NASIL YAPILIR?
Galdiriği güzelce yıkayıp temizleyin ve ince ince doğrayın. Daha sonra tuzlu kaynar suda haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirin. Bir tencereye sıvı yağı ekleyin. Doğradığınız soğanları da ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Üzerine pul biber ve galdiriği ilave edip kavurun. İnce ince doğranmış maydanoz ve yumurtayı da çırpıp tencereye ekleyip pişirin.