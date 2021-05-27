Galdirik (Kaldirik) kavurması nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte galdirik kavurması tarifi

Galdirik (kaldirik) kavurması, Ordu mutfağına ait bir yemek. Bahar aylarında yetişen galdirik otuyla hazırlanan bu yemek yumurtalı veya yumurtasız olarak hazırlanıyor. Bu yöresel lezzetin tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

1 bağ galdirik

1 adet yumurta

3-4 adet yeşil soğan ya da kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Pul biber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Galdiriği güzelce yıkayıp temizleyin ve ince ince doğrayın. Daha sonra tuzlu kaynar suda haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirin. Bir tencereye sıvı yağı ekleyin. Doğradığınız soğanları da ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Üzerine pul biber ve galdiriği ilave edip kavurun. İnce ince doğranmış maydanoz ve yumurtayı da çırpıp tencereye ekleyip pişirin.