Füme somon nasıl yapılır? Evde füme somon yapmak için bilinmesi gerekenler

Balık fümelemek oldukça kolay bir işlemdir. Üstelik balık ete kıyasla çok daha kolay pişen bir malzeme olduğu için fümelenmesi de daha kolaydır. Dahası aşağıda anlatacağımız tekniklerle sadece somon değil, lüfer, alabalık, uskumru gibi balıkları da kolayca fümeleyebilirsiniz.

Başta somon olmak üzere balıkları fümelemek için uygulamanız gereken aşamalar şöyle:

BALIĞI BRİNE ETMEK

Balıkları fümelemeden önce "brine" adı verilen tuzlu ve baharatlı suda bir süre bekletmeniz gerekir. Brine sıvısı için aşağıda örnek bir tarif bulabilirsiniz. Dilerseniz kuru brine işlemi de yapabilir (ayrıntılar için mangalda füme somon tarifimize bakabilirsiniz), dilerseniz baharatları ve aroma vericileri değiştirip farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

4 su bardağı su

Çeyrek su bardağı tuz

Çeyrek su bardağı esmer şeker

2 adet defne yaprağı

1 adet doğranmış kereviz sapı

Yarım su bardağı doğranmış rezene

Yarım su bardağı doğranmış soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

Bütün bu malzemeyi cam ya da plastik bir kaseye koyup karıştırın. İçine balıkları yatırın. Ağzını kapatıp kaseyi buzdolabına kaldırın.

Balıkların bu suyun içinde bir süre beklemesi gerekir. Bu esnada hem balığın yapısındaki doğal nemin bir kısmı ortadan kalkar, hem de tuz balığın bozulmasını önleyerek ömrünü uzatır.

En ince filetoları bile en az 8 saat bu suyun içinde bekletmelisiniz. Eğer somon gibi kalın filetolar kullanacaksanız bekleme süresini 1 güne kadar uzatabilirsiniz. Daha büyük balıklarda bu süre 2 güne bile uzayabilir.

Ancak gereğinden fazla tuzlu suda bekletmek de doğru olmaz. Bu durumda balığınız çok kurur ve çok tuzlu olur. Brine işleminin maksimum süresi 3 gündür.

BALIĞI KURUTMAK

Tuzlu sudan aldığınız balığı iyice kurutmanız gerekir. Bunu serin ve hava akımının iyi olduğu bir yerde yapmalısınız. Kurutma balığın üzerinde pelikül adı verilen ince, parlak bir katman oluşmasını ve mühürlenmesini sağlar. Bu katman fümeleme işlemi sırasında dumanın balığın dış yüzeyine yapışması için şarttır.

Bunun için balıkları bir telin üzerine yerleştirip 18 derece civarı sıcaklıkta iyi hava sirkülasyonu olan bir yere koymalısınız. Dilerseniz balıkların karşısında düşük devirde vantilatör de çalıştırabilirsiniz. Balığı bu şekilde 2-3 saat kurutmanız yeterli olacaktır.

BALIĞI FÜMELEMEK

Balığınızın dış yüzeyinde pelikül oluştuğunda fümelemeye hazırdır. Burada da sıcak fümeleme ve soğuk fümeleme olarak iki teknik söz konusudur.

Soğuk fümeleme 26 derecenin altındaki sıcaklıklarda yapılır ve balık neredeyse çiğ kıvamda kalır. marketlerde vakumlu paketlerde satılan füme balıklar genelde soğuk fümelenmiştir.

Sıcak fümeleme için de 60 derece civarında sıcaklık gerekir. Ancak fümeleme işlemini yaparken alttaki odunlar yanmaya devam edeceği için mangalın içindeki sıcaklık da yükselir.

Odun demişken, sıcak fümeleme için reçineli ağaçlar ve cilalanmış ağaçlar dışında her şeyi kullanabilirsiniz. Ancak özellikle meyve ve yemiş ağaçlarından elde edeceğiniz odunlarla çok lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz.

İnce kesim filetolar 1 saatte, kalın kesim filetolar ise 4 saatte fümelenir.

Fümelenmiş balığı streç filme sarılmış halde buzdolabında 10 gün, dondurucuda ise 6 ay saklayabilirsiniz. Eğer vakumlama cihazınız varsa, vakumlu poşetler kullanarak saklama süresini daha da uzatabilirsiniz.