Frambuazlı kırıntılı kek tarifi (Videolu)
Frambuazlı kırıntılı kek tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Yumuşacık kek üzerindeki çıtır kırıntılar ve frambuazın mayhoşluğuyla hazırlanan bu enfes kırıntılı kek, çay saatlerinizin şık ikramlarından biri olmaya aday oluyor. Fırından yayılan mis gibi limon ve meyve kokusuyla evi bir anda saran bu lezzet, her dilimde hem göze hem de damağa hitap ediyor. Yapılışı oldukça kolay olan bu leziz tarif, ani gelen misafirleriniz için hazırlayacağınız ikramlıklar için enfes bir seçenek sunuyor. İşte, videolu anlatımıyla frambuazlı kırıntılı kek tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 kase frambuaz
  • 1 adet limon kabuğu

Kırıntı hamuru için:

  • 2 su bardağı un
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
Nasıl Yapılır
  1. Kırıntı hamurunun hazırlanması
    Bir kap içerisine tereyağı, şeker ve unu ekleyin. Çok fazla yoğurmadan parmak uçlarızla ufalayarak kırıntı hamuru elde edin ve bir kenarda bekletin.
  2. Kek hamurunun hazırlanması
    Yumurta ve şekeri çırpın. Yağ ve sütü ilave edin. Kuru malzemeleri eleyerek içerisine ekleyin. Limon kabuğunu da rendeledikten sonra kek harcını uygun bir kalıba dökün. Frambuazları üzerine ekleyin. Kırıntı hamurunu kek harcının üstüne dökün.
  3. Pişirme aşaması
    180 derece fırında 30-40 dakika arası kontrollü pişirin.
  4. Servis aşaması
    Üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz. Dilerseniz yaban mersini, vişne ya da karışık donuk meyveler de tercih edebilirsiniz.
  5. Afiyet olsun!
