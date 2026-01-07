Geleneksel muhallebi lezzetini frambuazın ekşi ve tatlı aromasıyla buluşturan bu tarif, ipek gibi kremasıyla damaklarda eriyip leziz bir tat bırakır. Mutfakta fazla vakit harcamadan hazırlayabileceğiniz bu muhallebi, her kaşıkta meyve ve sütün enfes uyumunu hissettirir. Hafifliğiyle akşam yemeklerinden sonra tatlı ile final yapmak isteyenler için idealdir. İşte, videolu anlatımıyla frambuaz soslu muhallebi tarifi ve malzemeleri...