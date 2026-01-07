search__icondelete
Frambuaz soslu muhallebi tarifi (Videolu)

Geleneksel muhallebi lezzetini frambuazın ekşi ve tatlı aromasıyla buluşturan bu tarif, ipek gibi kremasıyla damaklarda eriyip leziz bir tat bırakır. Mutfakta fazla vakit harcamadan hazırlayabileceğiniz bu muhallebi, her kaşıkta meyve ve sütün enfes uyumunu hissettirir. Hafifliğiyle akşam yemeklerinden sonra tatlı ile final yapmak isteyenler için idealdir. İşte, videolu anlatımıyla frambuaz soslu muhallebi tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

Muhallebisi için:

  • 1 litre süt
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krema

Frambuaz sosu için:

  • 2 su bardağı frambuaz
  • Yarım çay bardağı su
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • Yarım çay bardağı su (nişastayı açmak için)

 

Nasıl Yapılır
  1. Muhallebinin hazırlanması
    Vanilya ve krema hariç tüm malzemeyi tencereye alın ve koyu kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Muhallebi soğuduğu zaman krema ve vanilyayı ekleyip 2-3 dakika kadar çırpın. Buzdolabına alıp soğutun.
  2. Frambuaz sosunun hazırlanması
    Nişastayı su ile açın. Bir tencereye dondurulmuş frambuaz, şeker, su ve nişastayı ekleyip karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin. Piştiğinde daha pürüzsüz bir kıvam tercih ederseniz sosu blenderden geçirin.
  3. Servis aşaması
    Sunum kaplarına önce muhallebiyi, ardından sosu dökün. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.
  4. Afiyet olsun!
