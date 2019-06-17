Fıstık ezmesi nasıl yapılır? Fıstık ezmesi yapmanın püf noktaları

Fıstık ezmesi yüksek protein miktarı nedeniyle sağlıklı beslenenlerin favorisi. Ancak yüksek kalorisi nedeniyle dikkatli tüketmek gerekiyor. Özellikle marketlerde satılan fıstık ezmelerinin içinde bulunan ilave şeker ve yağ, birçok kişinin bu lezzetten uzak durmasına neden oluyor.

Bu sorunla baş etmenin en kolay yolu fıstık ezmenizi kendiniz yapmanız.

Bunun için sadece 300 gram kabukları soyulmuş tuzsuz yer fıstığına ihtiyacınız var.

Fıstık ezmenizin kolayca sürülebilen bir kıvama sahip olmasını isterseniz içine 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz.

Fıstık ezmesine tat ve aroma katmak için ise 1 tatlı kaşığı bal ile 1-2 çay kaşığı tarçın ilave edebilirsiniz.

Fıstık ezmesinin yapılışı ise şöyle:

Tuzsuz fıstıkların dış ve iç kabuklarını iyice ayıklayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisinin üzerine fıstıkları yayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp fıstıklarınızı 10 dakika kadar kavurun. Yanmamalarına dikkat edin…

Kavurduğunuz fıstıkları mutfak robotuna aktarın.

2’şer dakikalık aralar vererek 10 dakika boyunca robottan geçirin.

Fıstık ezmenizi robottan ne kadar uzun süre geçirirseniz kıvamı o kadar yumuşak olacaktır. Kıtır kıtır taneli fıstık ezmeleri için bu süreyi biraz kısaltabilirsiniz.

Fıstık ezmenizi ağzı sıkıca kapalı bir kavanozda kapağı alta geçecek şekilde saklarsanız yağının yüzeye çıkmasına engel olabilirsiniz.

Evde yapacağınız fıstık ezmesi katkısız olduğundan marketten aldığınız ürünlere göre daha kısa ömürlü olabilir. Bu nedenle çok büyük miktarlarda yapmamaya özen gösterin.