Fırınınızı kullanırken yaptığınız 5 muhtemel hata

Ön ısıtma yapmamak



İnsanlar genellikle elektrikli fırınlarına ön ısıtma için yeterli zaman vermiyorlar. Elektrikli fırınların çoğunda, istenen sıcaklığa ulaşmak için en az 30 dakika gerekir. Fırın tam ısınmadan önce içine yiyecek koymaya çalışmak daha da uzun bir pişirme süresine neden olabilir.



Düzenli temizlememek



Bu rutin fırın temizliğini atlamak sadece yanık kokularıyla sonuçlanmaz, aynı zamanda fırına yapışan kir nedeniyle yemeklerinizde olumsuz sonuçlar almanıza sebep olur. Bunu önlemek için en az üç ayda bir yanık yağ kalıntılarını fırınınızdan temizleyin.

Izgara tellerinin temizliğinin ihmal edilmesi



Fırın ızgaralarının bakımının ertelenmesi de sorunlara yol açabilir. Paslanmış fırın telleri, pişirme kaplarınızı çatlatabilir veya kırabilir. Izgaralarınızı 10 ila 12 saat sabunlu su ve sirke solüsyonunda bekletip ardından teli, aşındırıcı olmayan bir ovma süngeri ile ovalayarak temiz ve parlak tutun. Bu şekilde pası temizleyebilir ve kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.



Yüksek ısıyla temizleme



Genellikle sıcak bir fırının temizlenmesi daha kolay olduğu söylenir ama inanmayın. En iyi fırın temizleyicileri bile cihaz sıcaksa fırının alev almasına neden olabilir. Sıcak bir fırının temizlenmesi daha kolay olabilir, ancak bu şekilde kimyasal bir reaksiyona ve toksik buharın yayılmasına neden olabilirsiniz. En iyisi, temizlemeden önce fırını en az birkaç saat kapalı tutmak olacaktır.



Pişirme sırasında fırını açmak



Zaman zaman kurabiyeleri veya akşam yemeğini kontrol etmek için fırını açma hatasını hepimiz yapıyoruz. Fırını kullanırken kapağını açmak, daha yavaş ve daha az verimli pişirmeye yol açabilir. Bu şekilde, sıcak havanın fırınınızdan çıkmasına izin vererek, istenilen sıcaklığı korumak için daha fazla çalışmaya zorluyorsunuz demektir. Bunun yerine, fırının ışığından yardım alarak yemeklerinizi kontrol etmeye çalışın.