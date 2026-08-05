Fırında patates mücver, hem pratik hem lezzetli olan nefis patates tarifleri arasında yer alıyor. Patates, taze yeşillikler ve kaşar peyniriyle hazırlanan bu nefis tarif, dışı hafif kızaran içi yumuşak kıvamıyla sofranıza enfes bir lezzet sunuyor. Tek tepside pratik bir şekilde hazırlanıp mutfakta işinizi kolaylaştırırken, lezzetiyle misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte, fırında patates mücver için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...