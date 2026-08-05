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Hürriyet LezizzTariflerFırında patates mücver tarifi (Videolu)
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Fırında patates mücver tarifi (Videolu)

Fırında patates mücver tarifi (Videolu)

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Fırında patates mücver, hem pratik hem lezzetli olan nefis patates tarifleri arasında yer alıyor. Patates, taze yeşillikler ve kaşar peyniriyle hazırlanan bu nefis tarif, dışı hafif kızaran içi yumuşak kıvamıyla sofranıza enfes bir lezzet sunuyor. Tek tepside pratik bir şekilde hazırlanıp mutfakta işinizi kolaylaştırırken, lezzetiyle misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte, fırında patates mücver için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
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Fırında patates mücver tarifi (Videolu)
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Fırında patates mücver tarifi (Videolu)
Fırında patates mücver tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 6 adet patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı un
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet dereotu
  • 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Maydanozu ve dereotunu ince ince kıyın. Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin ve suyunu sıkın.
  2. Harcın hazırlanması
    Derin bir karıştırma kabında yumurta ve sıvı yağı çırpın. Üzerine un, kabartma tozu, kırmızı pul biber, tuz ve karabiberi ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Soğanı, maydanozu, dereotunu, patatesi ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
  3. Pişirme aşaması
    Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serip harcı üzerine dökün. Spatula yardımıyla eşit kalınlıkta yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık bir saat üzeri kızarana kadar pişirin.
  4. Servis aşaması
    İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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