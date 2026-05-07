Fırında makarna nasıl yapılır? Videolu tarifi ve sofranızı tamamlayacak 5 leziz seçenek
Fırında makarna, beşamel sosun ipek gibi kıvamıyla hazırlanıp üzerinde nar gibi kızaran kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açan enfes fırın yemeklerinden biridir. Hem doyurucu oluşu hem de hazırlaması pratik olan bu tarif, fırından çıkan o sıcak ve iştah açıcı görüntüsüyle sofralara nefis bir seçenek sunar. Fırında makarnayı, yanına çok yakışan çorbasından tatlısına kadar tamamlayıcı tariflerle bir araya getirdik. İşte, mutfaktaki hazırlık sürecinizi kolaylaştıracak 5 leziz seçenek eşliğinde fırında makarna için videolu tarifi...
FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?
Makarnayı beşamel sosla buluşturan bu tarif, üzerindeki kızarmış kaşar peyniriyle sofraların en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor.
YANINA YAKIŞAN 5 LEZİZ TARİF:
BROKOLİ ÇORBASI
Brokoli çorbası, lezzetiyle ve yüksek lif oranıyla sofralara hem doyurucu hem de hafif bir öğün seçeneği sunuyor.
KURU KÖFTE
Anne eli değmişçesine hazırlanan kuru köfte, dışının hafif çıtırlığı ve içinin yumuşacık kıvamıyla en sevilen köfte klasiklerinden biri oluyor.
PATATES BRAVAS
İspanyol mutfağının en sevilen tapaslarından biri olan patatas bravas, dışı çıtır içi ise yumuşacık kalarak damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
BABAGANNUŞ
Mutfağımızın en sevilen mezelerden biri olan babagannuş, közlenmiş sebzelerin bıçakla ince ince doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanıyor.
EKLER
Fransız mutfağının en zarif tatlılarından biri olan ekler, çıtır hamuru ve ipek gibi kremasıyla bu tarifte pastane usulü hazırlanıyor.
