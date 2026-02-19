Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı, geleneksel Türk mutfağının en doyurucu ve iştah açıcı lezzetleri arasında yer alır. Ağır ağır ve yumuşacık pişen kuzu eti, tane tane dökülen bulgur pilavıyla servis edildiğinde ortaya tam bir ziyafet sofrası çıkar. Kalabalık misafir sofralarına çok yakışır. Baharatlarının dengesi ve etin kendi suyunda pişmesi, bu tarifi evde hazırlayabileceğiniz en lezzetli ana yemeklerden biri yapar. İşte, videolu anlatımıyla kuzu incik ve bulgur pilavı tarifi....