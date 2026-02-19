search__icondelete
Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı, geleneksel Türk mutfağının en doyurucu ve iştah açıcı lezzetleri arasında yer alır. Ağır ağır ve yumuşacık pişen kuzu eti, tane tane dökülen bulgur pilavıyla servis edildiğinde ortaya tam bir ziyafet sofrası çıkar. Kalabalık misafir sofralarına çok yakışır. Baharatlarının dengesi ve etin kendi suyunda pişmesi, bu tarifi evde hazırlayabileceğiniz en lezzetli ana yemeklerden biri yapar. İşte, videolu anlatımıyla kuzu incik ve bulgur pilavı tarifi....

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Kuzu incik için:

  • 3 adet kuzu incik
  • 6 adet defne yaprağı
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Bulgur pilavı için:

  • 1.5 su bardağı bulgur
  • Yarım çay bardağı tel şehriye
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 su bardağı et suyu
  • 2 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
Nasıl Yapılır
  1. İnciklerin hazırlanması
    Her bir kuzu incik için ayrı kullanacağınız yağlı kağıt ve folyoyu eşit parçalara bölüp üst üste koyun. Yağlı kağıt üstte kalacak şekilde incikleri dizin. Üzerine tuz, kırmızı toz biber, karabiber, defne yaprağı ekleyin. Zeytinyağı gezdirip baharatları serpiştirin. Yağlı kağıt ve folyoyu sıkıca kapatın.
  2. Pişirme aşaması
    200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1.5-2 saat kadar pişirin.
  3. Pilavın pişirilmesi
    Tencereye sıvı yağı ve tel şehriyeleri ekleyin. Şehriyeler hafif renk alana kadar kavurun. Bulguru da ekleyip tereyağını ilave edin ve kavurmaya devam edin.Tuz ve karabiberi ekleyin. Sularını ilave edip pişirin. Suyunu çektikten sonra kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.
  4. Servis aşaması
    Bulgur pilavını geniş bir tabağa koyup üzerine bir adet kuzu incik koyarak servis edebilirsiniz.
  5. Afiyet olsun!
