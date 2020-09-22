Fırında helva nasıl yapılır? İşte fırında helva tarifi
Fırında helva tarifi özellikle balık menülerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fırında helvanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bu tatlının malzemeleri arasında tahin helvası, süt, tereyağ ve limon suyu bulunuyor. İşte helva tarifi ile ilgili bilgiler
Fırında helva balık sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Özellikle balık restoranlarında çok rağbet gören bu tatlı tahin helvasından yapılıyor. Peki, fırında helva nasıl yapılır?
300 gram tahin helvası
1 yemek kaşığı limon suyu
1 çay bardağı süt
1,5 tatlı kaşığı tereyağı
FIRINDA HELVA NASIL YAPILIR?
Helvayı küp küp doğrayın. Üzerine sütü, tereyağını ve limon suyunu ekleyin. Çatalla ya da el blender’ıyla ezin. Karışımı güveçlere ya da ısıya dayanıklı kaplara bölüştürün. Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıtın. Güveçleri fırına verin. Üstleri kızarınca tatlınız hazırdır. Soğumadan servis yapın.