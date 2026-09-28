Fırında biber dolması, tam kıvamında iç harcıyla sofraların sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Biberlerin yüzeyi fırında hafifçe kızararak enfes bir tat kazanıyor. Zeytinyağı ile hazırlanan bu leziz tarif, hem sıcak hem soğuk olarak keyifle tüketiliyor. Dinlendikçe lezzeti oturan dolmalar, her denemede garantili sonuç veriyor. İşte, fırında biber dolması için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...