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Hürriyet LezizzTariflerFırında biber dolması tarifi (Videolu)
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Fırında biber dolması tarifi (Videolu)

Fırında biber dolması tarifi (Videolu)

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Fırında biber dolması, tam kıvamında iç harcıyla sofraların sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Biberlerin yüzeyi fırında hafifçe kızararak enfes bir tat kazanıyor. Zeytinyağı ile hazırlanan bu leziz tarif, hem sıcak hem soğuk olarak keyifle tüketiliyor. Dinlendikçe lezzeti oturan dolmalar, her denemede garantili sonuç veriyor. İşte, fırında biber dolması için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
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Fırında biber dolması tarifi (Videolu)
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Fırında biber dolması tarifi (Videolu)
Fırında biber dolması tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 10 adet dolmalık biber
  • 1 su bardağı bulgur
  • 1 su bardağı pirinç
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım demet maydanoz

Dolmanın üzeri için:

  • 2 adet domates

Sosu için:

  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. İç harcın hazırlanması
    Soğanları ve domatesi mutfak robotunda çekin. Bir kap içerisine yıkadığınız pirinç ve bulguru ekleyin. Üzerlerine soğan, domates, zeytinyağı, biber salçası, domates salçası, maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
  2. Birleştirme aşaması
    Ayıkladığınız biberlerin içlerini bir parmak boşluk bırakarak doldurun. Üzerlerini domates dilimleriyle kapatıp uygun bir fırın kabına dizin. Sosu için küçük bir kap içerisinde su, salça, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Sosu dolmaların üzerine döküp üzerini yağlı kağıtla kapatın.
  3. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ilk 40 dakika üzeri kapalı şekilde pişirin. Süre sonunda yağlı kağıdı kaldırıp 30 dakika dolmaların üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.
  4. Servis aşaması
    Uygun bir servis tabağına alıp sıcak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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