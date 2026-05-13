Fırında pişirme tekniğiyle hazırlanan bu özel tarifler, sebzeden ete, deniz ürünlerinden yöresel lezzetlere kadar 25 farklı ana yemek alternatifini bir araya getiriyor. Isının her yönden eşit dağılmasıyla malzemelerin kendi suyunu muhafaza ederek lokum gibi piştiği bu lezzetler, hem hazırlama kolaylığı sunuyor hem de fırından yükselen o iştah açıcı kokularla sofranıza ziyafet havası getiriyor. Geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezi olan patlıcanlı kebaptan ipek gibi beşamel sosla taçlanan gratene, çıtır yufkalı beytiden sağlıklı somon tarifine kadar her damak tadına uygun seçenekler bu listede yer alıyor. İşte, lezzeti garantili birbirinden nefis 25 farklı fırın yemeği tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

BEŞAMEL SOSLU MUSAKKA





Patlıcan ve patatesin kıymalı harçla buluştuğu musakka, beşamel sosun dokunuşuyla zengin bir ana öğün seçeneği sunuyor.

SULTAN KEBABI





Geleneksel mutfağımızın en lezzetli ana yemeklerinden biri olan sultan kebabı, zengin içeriğiyle sofralara ziyafet taşıyor.

KAĞIT KEBABI





Kağıt kebabı, etin ve mevsim sebzelerinin kendi suyunda demlenerek pişmesiyle sofralarınıza enfes bir lezzet sunuyor.

BEŞAMEL SOSLU KIYMALI PATATES





Fırında hafifçe kızaran patatesler, nefis kıymalı harç ve beşamel sos, üzerlerine eklenen kaşar peynirinin nar gibi kızararak pişmesiyle sofralara gelip gerçek bir ziyafet deneyimi sunuyor.

PATLICAN GÜVEÇ





Güveçte ağır ağır lokum gibi pişen etler sarımsak, soğan ve biberlerin zengin lezzetiyle, ekmeği banarak yenecek kadar iştah açıcı bir tat sunuyor.

FIRINDA KUZU İNCİK VE BULGUR PİLAVI





Fırında kuzu incik ve bulgur pilavı, geleneksel Türk mutfağının en doyurucu ve iştah açıcı lezzetleri arasında yer alıyor.

PATLICAN SARMA





Patlıcan ve köftenin uyumunu şık bir sunumla birleştiren patlıcan sarma, sofralarınız için hem doyurucu hem de leziz bir ana yemek alternatifi sunuyor.

HASANPAŞA KÖFTE





Hasanpaşa köfte, lokum gibi eti ve üzerindeki patates püresiyle sofralarda tam bir ziyafet havası estiriyor.

FIRINDA KÖFTE PATATES





Köftenin kendi suyuyla pişen patateslerin yumuşaklığı, üzerine gezdirilen kekikli domates sosuyla birleşerek tam kıvamında bir ziyafet sunuyor.

İSLİM KEBABI





İslim kebabı, kızarmış patlıcan şeritlerinin lezzetli köftelerle buluştuğu ve şık sunumuyla mutfağımızın en özel ana yemeklerinden biri oluyor.

BEYTİ KEBABI





Beyti kebabı, fırında kızaran çıtır yufkaların içindeki yumuşacık köftelerin lezzetiyle sofralara doyurucu bir seçenek sunuyor.

BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA





Makarnanın lezzetini ipek gibi beşamel sosla buluşturan bu tarif, üzerinde kızaran nar gibi kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

LAZANYA





İtalyan mutfağından sofralarımıza gelen enfes lazanya, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

TEPSİ MANTISI

Tepsi mantısı, fırında kızaran çıtır hamuru ve kıymalı harcının lezzetiyle hazırlanıp doyurucu bir seçenek sunuyor.

TAVUK ŞİŞ





Tavuk şiş, yoğurtlu ve baharatlı özel sosuyla marine edilen etlerin lokum gibi yumuşayarak pişmesiyle sofralara geliyor.

FIRINDA PATATESLİ TAVUK BAGET





Fırında patatesli tavuk baget, tavuk ve patatesin lezzetiyle hazırlanıp sofralara enfes ve pratik bir yemek seçeneği oluyor.

TAVUKLU BUĞU KEBABI





Tavuklu buğu kebabı, ipek gibi beşamel sosu ve fırında kızaran kaşar peynirinin iştah açıcı görüntüsüyle sofralarınıza enfes bir seçenek sunuyor.

BEŞAMEL SOSLU TAVUK GÜVEÇ





Evdeki malzemelerle kolayca hazırlanan beşamel soslu tavuk güveç, pratikliği ve lezzetiyle sofralara çok yakışıyor.

FIRINDA SOSLU TAVUK PİRZOLA





Tavuk pirzolalar, baharatlı yoğurt sosunun verdiği lezzetle içi yumuşacık pişip iştah açıcı bir ana yemek seçeneği sunuyor.

FIRINDA PATATES MÜCVERİ





Fırında patates mücveri, hem hafif hem de doyurucu oluşuyla sofraların en pratik lezzetlerinden biri oluyor.

PATATES GRATEN





Patates graten, beşamel sosun ipek gibi kıvamı ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarınıza tam bir lezzet şöleni getiriyor.

KARNABAHAR GRATEN





Karnabahar, fırında beşamel sosu ve kızarmış kaşar peynirle buluşarak tam bir ziyafet yemeğine dönüşüyor.

SOĞAN DOLMASI





Soğan dolması, soğanların piştikçe kazandığı enfes tatla sofralarda en özel yemeklerden biri oluyor.

TEREYAĞLI KARİDES GÜVEÇ

Tereyağlı karides güveç, sarımsaklı tereyağının iştah açan kokusuyla sofraların en sevilen sıcak başlangıçları arasında yer alıyor.

FIRINDA SOMON





Lezzetiyle çok sevilen somon, fırında sebzelerle buluştuğunda sağlıklı ve doyurucu bir öğüne dönüşüyor.