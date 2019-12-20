Firik bulguru, kayısı ve kerevizin lezzet dolu buluşması

Kayısılı kereviz tarifimde kullandığım firik bulguruysa, daha çok Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. Yüksek lif içeriğiyle oldukça besleyici özelliğe sahip olan firik bulguru, diyet yapanlara önerilen kinoa gibi tahıllara göre çok daha faydalı. Vitamin açısından oldukça yüksek değere sahip olan bu bulgur, büyüme çağlarındaki çocukların B vitamini ihtiyacı için de iyi bir alternatif. Lezzetinin daha çok ortaya çıkması için kavrularak pişirilen firik bulguru, bulgurun atası olarak da tanınıyor. Bu bulgur çeşidi, yeşil başakların desteler halinde toplanmasıyla ve sapları tutuşturulduktan sonra işlenmesi sonucu ortaya çıkıyor.

İki eşsiz lezzetin bir araya geldiği kayısılı kereviz tarifim için birkaç ipucu da paylaşacağım. Kereviz ve firik bulgurunun pişme süreleri birbirinden farklı olduğu için ayrı ayrı hazırlamak aslında temel püf noktası. Pişmesi daha uzun süren firik bulguru, biraz kavrulduktan sonra kerevizle buluşturulduğunda ortaya karşı konulmaz bir tat çıkıyor. Diyet tariflerinde en çok önerilen bu iki malzeme bir de turunçgillerle yapılmış sosla buluşunca hem göze, hem de mideye hitap eden bir tabloyla sonuçlanıyor.

Her seferinde yeni bir yolculuğa başlarcasına hazırladığım, tarifini benim keşfettiğim bu özel yemekleri genellikle önce oğluma tattırıyorum. Daha önce kereviz yedirme konusunda didiştiğim oğlumun, bu kez kayısılı kerevizi tabağına koyduğum gibi bitirdiğine şahit oldum. Bunun, çocuğu yemek seçen anneler için ne demek olduğunu bilmeyenimiz yoktur :) Sizin de kereviz yemeyen sevdikleriniz için şahane bir alternatif olacak bu tarif, umarım keyifli sofralarınıza eşlik eder. Şimdiden afiyet olsun…

Malzemeler:

3 adet orta boy kereviz

Yarım çay bardağı firik bulguru

50 gram kuş üzümü

4 adet güneşte kurutulmuş kayısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 çay bardağı su

Yarım limon suyu

Sosu için:

1 adet portakal

Yarım limon suyu

1 mandalina suyu

1 çay bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı un

1 tutam şeker

1 tutam tuz

Yapılışı:

Öncelikle kayısıları çok az suda beklemeye bırakın. Daha sonra haşlayarak, soğuması için bir kenara alın. Kerevizleri soyun ve ortadan ikiye ayırın. Kullanılan kerevizin kararmaması için limonlu suda bekletin. Bir yemek kaşığı yardımıyla kerevizlerin ortasını iç harcın gireceği kadar açın.

Küçük bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağını alarak hafifçe kızdırın. Sonra kuş üzümünü, küçük küçük doğranan 1 adet kayısıyı, tuzu ve firik bulgurunu koyarak kavurun. Üzerine 1 çay bardağı kadar su ekleyin ve harcı suyunu çekene kadar pişirin. Hazırlanmış kerevizlerin içerisini malzemeyle doldurun. Son olarak kayısıları ikiye bölün ve kerevizlerin üzerine ekleyin.

Sosu için tavaya yağı koyun ve unu biraz kavurun. Daha sonra portakal, limon ve mandalina suyunu ilave edin. Tuzu ve şekeri de ilave ettikten sonra üzerine bir çay bardağı su ekleyin. Bir taşım kaynattıktan sonra, hazırlanan kerevizlerin üstüne gelmeyecek şekilde kenarlarından dökün. Kısık ateşte pişirerek, arada kaşık yardımıyla sosu kerevizlerin üzerinde gezdirin. Kerevizler piştikten sonra ocaktan alarak, soğumaya bırakın. Son olarak kalan kereviz yapraklarıyla yemeği dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haftanın İpucu: Elmaları daha uzun süre taze olarak saklamak isterseniz, buzdolabında birbirine değmeyecek ve sapları üstte kalacak şekilde yerleştirin. Yarısını yediğiniz elmayı saklamak içinse, kesilen kısma limon sürüp bir tabağa koyarak buzdolabında koruyabilirsiniz.