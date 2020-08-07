Fındıkzade tatlısı tarifi

Fındıkları döverek ya da mutfak robotundan geçirerek toz haline getirin.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Yumurtalarla şekeri çırpma kabında güzelce çırpın.

Ayçiçeği yağı, fındık, Hindistan cevizi, galeta unu, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edip homojen bir karışım elde edene dek çırpmaya devam edin.

Fırın kabını yağlayıp kek hamurunu kalıba boşaltın.

Keki fırına verip 35 dakika pişirin.

Kek pişerken şerbet için su ve şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra içine limon suyunu ekleyin ve şerbeti soğumaya bırakın.

Kek fırından çıkınca soğuyan şerbeti üzerine dökün.

Kek şerbeti çekerken süt ve toz krem şantiyi çırpın.

Şerbetini çeken kekin üzerine kremayı sıkma torbası yardımıyla yayın.

Tatlıyı buzdolabında birkaç saat soğuttuktan sonra dilimleyip servis edin. Afiyet olsun…