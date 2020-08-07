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Tatlı Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 07.08.2020 - 18:39,Son Güncelleme:

Fındıkzade tatlısı tarifi

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Fındıkzade tatlısı tarifi
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Adını hamurundaki toz fındıktan mı yoksa İstanbul’un en eski semtlerinden Fındıkzade’den mi almış bilinmez ama fındıkzade tatlısını yiyip de beğenmeyen tanımıyoruz. Yumuşacık kekin üzerindeki kremasıyla görünümü pastayı andıran fındıkzade tatlısını siz de evde kolayca yapabilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken bu tatlının malzemeleri ve adım adım yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Keki için:

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı toz fındık
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı ayçiçeği yağı

Şerbeti için:

  • 1,5 su bardağı su
  • 1 su bardağı şeker
  • 1-2 damla limon suyu

Üstü için:

  • 1 paket toz krem şanti
  • 1 su bardağı soğuk süt

Fındıkzade tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Fındıkları döverek ya da mutfak robotundan geçirerek toz haline getirin.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Yumurtalarla şekeri çırpma kabında güzelce çırpın.

Ayçiçeği yağı, fındık, Hindistan cevizi, galeta unu, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edip homojen bir karışım elde edene dek çırpmaya devam edin.

Fırın kabını yağlayıp kek hamurunu kalıba boşaltın.

Keki fırına verip 35 dakika pişirin.

Kek pişerken şerbet için su ve şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra içine limon suyunu ekleyin ve şerbeti soğumaya bırakın.

Kek fırından çıkınca soğuyan şerbeti üzerine dökün.

Kek şerbeti çekerken süt ve toz krem şantiyi çırpın.

Şerbetini çeken kekin üzerine kremayı sıkma torbası yardımıyla yayın.

Tatlıyı buzdolabında birkaç saat soğuttuktan sonra dilimleyip servis edin. Afiyet olsun…

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