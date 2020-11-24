Fındıklı Trabzon baklavası tarifi

Hamur için sıvı malzemeleri karıştırın.

İçine azar azar unu ekleyerek yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

Bir süre dinlendirdiğiniz hamuru ceviz büyüklüğünde 40 bezeye ayırın.

Bezelerden 5 tanesini tabak boyunda açıp aralarına nişasta serperek üst üste dizin ve tepsi büyüklüğünde açın.

Tepsiye yerleştirip üzerine dövülmüş fındık serpin.

Diğer hamurlara da aynı işlemi yapın.

Baklavayı dilimleyip üzerine erittiğiniz tereyağını gezdirin.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra baklavayı fırına verin.

Üstü kızarmaya başlayınca fırının derecesin yükseltin.

Baklava fırındayken su, şeker ve limon suyu ile şerbeti hazırlayın ve ılınması için kenara alın. (Buzdolabında da soğutabilirsiniz.)

Fırından çıkan tatlıya şerbeti dökün ve birkaç saat çekmesini bekledikten sonra servis edin. Afiyet olsun…