Fındıklı Trabzon baklavası tarifi
Baklava denince akla genellikle Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi geliyor ama aslında ülkemizde farklı şekillerde yapılan baklavalar da var. Örneğin Trabzon’da fındıkla yapılan enfes bir baklavamız var. Üstelik yapılışı da oldukça kolay. Siz de denemek isterseniz Trabzon fındıklı baklavası için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram un
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tutam tuz
- Arası için nişasta
- 3 su bardağı dövülmüş fındık
Üzeri için:
- 250 gram tereyağı
Şerbeti için:
- 5 su bardağı şeker
- 5 su bardağı su
- Yarım limonun suyu
Fındıklı Trabzon baklavası tarifi Nasıl yapılır?
Hamur için sıvı malzemeleri karıştırın.
İçine azar azar unu ekleyerek yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
Bir süre dinlendirdiğiniz hamuru ceviz büyüklüğünde 40 bezeye ayırın.
Bezelerden 5 tanesini tabak boyunda açıp aralarına nişasta serperek üst üste dizin ve tepsi büyüklüğünde açın.
Tepsiye yerleştirip üzerine dövülmüş fındık serpin.
Diğer hamurlara da aynı işlemi yapın.
Baklavayı dilimleyip üzerine erittiğiniz tereyağını gezdirin.
Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra baklavayı fırına verin.
Üstü kızarmaya başlayınca fırının derecesin yükseltin.
Baklava fırındayken su, şeker ve limon suyu ile şerbeti hazırlayın ve ılınması için kenara alın. (Buzdolabında da soğutabilirsiniz.)
Fırından çıkan tatlıya şerbeti dökün ve birkaç saat çekmesini bekledikten sonra servis edin. Afiyet olsun…