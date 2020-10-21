Fındık kremalı katmer tarifi
Katmer, ünü Türkiye’nin sınırlarını aşan en sevilen yöresel tatlılarımızdan bir tanesi. Peki bu tatlıyı içine fındık kreması ekleyip farklı bir lezzete dönüştürmeye ne dersiniz? Sizin için enfes bir fındık kremalı katmer tarifimiz var. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1,5 su bardağı un
- Yarım su bardağı su
- 1 tutam tuz
- 1 tutam toz şeker
- 6 yemek kaşığı kakaosuz fındık kreması
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
Servis için:
- Dövülmüş Antep fıstığı
Fındık kremalı katmer tarifi Nasıl yapılır?
Un, tuz, su, şeker ve unu güzelce yoğurun.
Yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edin.
Ardından hamuru 15-20 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.
Hamuru dört eşit parçaya bölüp beze haline getirin.
Bezelerin üzerini nemli bir bezle örtüp 15-20 dakika daha dinlendirin.
Tereyağını eritip içine ayçiceği yağını ekleyin.
Hamurları yemek tabağı boyutunda tek tek açıp içine tereyağlı karışımı sürün.
Ortasına 1,5 yemek kaşığı fındık kreması ekleyip zarf şeklinde katlayın.
Her katladığınız kenara hafif tereyağı sürün.
Tavanızı ısıtıp kısık ateşe alın ve katmerin her iki yüzü kızarana kadar 2-3 dakika pişirin.
Üzerine dövülmüş Antep fıstığı serpip servis edin. Afiyet olsun.