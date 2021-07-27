Fileto nedir, nasıl çıkarılır? Levrek fileto nasıl yapılır? Filetonun incelikleri

Kasaplık hayvanların sırtında, bel bölgesi boyunca iki yanlarında bulunan gevrek ve değerli et. Tavuk, balık, dana ve kuzu etlerinin kemiklerinin çıkartılarak dilimlere ayrılması olarak tanımlanabilir.

Fileto nasıl çıkarılır?

Fileto çıkarmak dikkat ve özen gerektirir. Hangi balıkla çalışırsanız çalışın, en önemli faktör bıçak seçimidir. Balıkfileto hazırlamak için ince uzun bir fileto bıçağına ihtiyacınız var.



Kemikli etlerde fileto çıkarılacağı zaman keskin bıçakla ete boydan boya bir çizik atılır. Bıçak kemik boyunca dışa doğru çevrilir, etin her iki tarafı için de aynı işlem uygulanır. Kemikten ayrılan etler, doğranır. Balı filetosu yaparken ise yapılması gereken en önemli işlem balığı kemiğinden düzgünce ayırabilmektir. Temizlenmiş olan balığın öncelikle başı çıkarılır. Ve baş kısmından itibaren bıçağı deri ve et arasına yerleştirin. Bir elinizle deriyi sıkıca tutarken bıçak yardımıyla deriyi etten ayırın.



LEVREK NASIL AÇILIR? LEVREK FİLETO NASIL YAPILIR?



Levrekten fileto elde etmek için öncelikle balığın pullarını temizlemelisiniz. Bunun için sürekli kullandığınız elinize bıçağı alıp diğer elinizle de balığın kuyruğunu tutun.



Bıçağı balığın üzerine hafifçe sürterek kuyruktan kafaya doğru pulları temizleyin. Balığı bol suyla durulayıp pul kalıp kalmadığını elinizle kontrol etmeyi ihmal etmeyin.



Ardından balığın karnını kuyruktan kafaya doğru dikkatle keserek açın. Bu esnada balığın iç organlarını parçalamamaya dikkat edin. İç organları elinizle dikkatle temizleyin.



Balığın solungaçlarını kuvvetle çekerek yerinden çıkarın. Balığın iç kısmını akan suyun altında temizleyip artıklardan arındırın.



Balığın boynunu kemiğe kadar kesin. Kestiğiniz yerden bıçağı sokup kemiğe dayalı bir biçimde kafadan kuyruğa doğru dümdüz kesin. Bu işlemi tek hamlede yapmaya çalışın. Balığın kemiği bu konuda size yardımcı olacaktır.

Balığın arka tarafındaki eti de aynı şekilde kesip ikinci filetoyu da alın. Kan, zar, kemik parçalarını da bıçak yardımıyla temizleyin. Varsa kalan kılçıklarını da balık cımbızı yardımıyla ayıklayın. Levrek filetolarınız hazır.