Fileto nedir, hayvanın neresidir? Fileto çıkarma yöntemi (balık ve et için)

Fileto, et, tavuk, balık, dana ve kuzu etlerinin kemiklerinin çıkartılarak dilimlere ayrılması olarak tanımlanabilir. Fileto, kasaplık hayvanların sırtında, bel bölgesi boyunca iki yanlarında bulunur. Fileto, balık ve fileto balık çeşitlerinde ise omurgası çıkarılmış, yüzgeçleri ve iç organları alınmış, derisi yüzülmüş veya yüzülmemiş balık etini tanımlar. Amerika ve Avrupa ülkelerinde sıklıkla tüketilen fileto, Türk mutfağında son yıllarda yer edinmeye başlamıştır.



Fileto nasıl çıkarılır?



Fileto çıkarmak dikkat ve özen gerektirir. Fileto çıkarma işlemini en doğru şekilde gerçekleştirilmesi için ilk nokta doğru bıçak seçimidir. Bunun için özel üretilen fileto bıçakları da tercih edilebilir.

Kemikli etlerde fileto çıkarılacağı zaman keskin bıçakla ete boydan boya bir çizik atılır. Bıçak kemik boyunca dışa doğru çevrilir, etin her iki tarafı için de aynı işlem uygulanır. Kemikten ayrılan etler, doğranır. Balı filetosu yaparken ise yapılması gereken en önemli işlem balığı kemiğinden düzgünce ayırabilmektir. Temizlenmiş olan balığın öncelikle başı çıkarılır. Ve baş kısmından itibaren bıçağı deri ve et arasına yerleştirin. Bir elinizle deriyi sıkıca tutarken bıçak yardımıyla deriyi etten ayırın.