Fildişi çikolata nedir?

Fildişi çikolata beyaz çikolatanın türevidir. Genellikle kakao yağı, şeker ve süt katılarından oluşur ve soluk sarı veya fildişi renkli bir görünüme sahiptir. Adını hayvanların özellikle fil gibi türlerin dişlerinden aldığı bilinir. Çok hafif bir sarı tonu vardır. Kakao yağının erime noktası, beyaz çikolatada sadece kakao çekirdeği bileşeni, sütlü çikolata veya bitter çikolata gibi oda sıcaklığında beyaz çikolata katısını tutmak için yeterince yüksektir.



Beyaz çikolata, şekersiz, çikolata likörünün ana bileşeni olan yağsız kakao katıları içermez. Üretim sırasında, kakao çekirdeğinin koyu renkli katıları sütlü çikolata ve koyu çikolatada olduğu gibi yağ içeriğinden ayrılır. Sonuç olarak, bu kakao yağı beyaz çikolatada tek kakao bileşenidir. Kakao katıları içermediğinden, beyaz çikolata sadece eser miktarda uyarıcı teobromin ve kafein içerir. Fildişi çikolata, vanilya gibi ek tatlandırıcılar içerebilir.