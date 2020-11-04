Fideo tarifi
Fideo, Meksika mutfağına ait bir tür makarna yemeği. Aslına bakılırsa fideo bizim tel şehriye olarak bildiğimiz ince kesim makarnadan başka bir şey de değil. Et ya da tavukla soslandığında tek başına bir yemek olan fideo, carne asada gibi et yemeklerinin yanında da çok iyi bir eşlikçi olabiliyor. Siz de bu tarifi denemek isterseniz işte fideo’nun malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 250 gram tel şehriye
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım tatlı kaşığı kimyon
- 2 diş sarımsak
- 250 gram konserve domates
- 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
- 1,5 su bardağı su
- Tuz
Fideo tarifi Nasıl yapılır?
Sıvı yağı tavada kızdırın.
İçine şehriyeleri ekleyip kahverengi olana kadar kavurun.
Domates konservesinin yarısını ve 1 su bardağı suyu ekleyin.
Sarımsağı ezip tuz, kimyon ve kırmızı biberle birlikte tavaya ilave edin ve güzelce karıştırın.
Suyunu neredeyse tamamen çekene kadar pişirin.
Ardından domatesin kalanını ve suyu da ilave edin.
Kapağı kapalı halde 10 dakika kadar daha pişirin.
Şehriyeler yumuşayıp sosun kıvamı koyulaştığında fideo’nuz servise hazırdır.
Dilerseniz servis etmeden önce üzerine peynir serpebilirsiniz. Afiyet olsun…