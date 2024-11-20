Fettucini alfredo tarifi: Fettucini alfredo nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Fettucini alfredo, nefes kokusu ve lezzetiyle keyifle tüketilen tariflerden biri. Tereyağı, krema ve tavuğun lezzetinin yanı sıra fesleğen kokusu ile de tadına doyum olmuyor. Eğer denemek isterseniz fettucini alfredo tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İşte Fettucini alfredo tarifi tarifi, malzemeleri ve yapılışı...
FETTUCINI ALFREDO TARİFİ MALZEMELERİ
1 paket fettucini makarna
1 çay bardağı parmesan peyniri
Yarım tavuk göğsü
5-6 adet mantar
1 kutu krema
5 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı kuru fesleğen
1 tatlı kaşığı nane
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
Bir tutam maydanoz
Tereyağı
Tuz
FETTUCINI ALFREDO NASIL YAPILIR?
İlk olarak makarnayı belirtildiği gibi haşlayın.
Sarımsakları da ince ince dilimledikten sonra zeytinyağında soteleyin.
Üzerine mantarları ekleyip sotelemeyi sürdürün.
Mantarlar suyunu salıp çekince küp ya da julyen doğradığınız tavukları ilave edin.
Tavuklar pişince kremayı ekleyip 3 dakika kadar kaynatın ve altını kapatın.
Parmesan ve baharatları ekleyip sosu iyice karıştırın.
Bekletmeden makarnayla birleştirin ve güzelce harmanlayın.
Afiyet olsun...