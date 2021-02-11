Feta peyniri nedir, nasıl yapılır?

Feta (Yunanca: φέτα, féta; dilim), genel olarak Doğu Akdeniz bölgesinde yapılan beyaz salamura peynirdir. Yunanistan'ın geleneksel peyniri olan feta peyniri keçi, inek ve koyun çeşitlerine sahip. Tüm dünyada bilinen bir lezzet olan feta peyniri; salata ve yemeklerde de mezelerde de sıkça kullanılıyor.



Feta peyniri nasıl yapılır?



Koyun ve keçi sütünün mayalanması ile elde edilen karışımdan hazırlanan feta peyniri, kalıplarda bekletilir. Sıkıştırıp süzülen peynir tuzlu suda bekletilir ve üç ay sonra tüketilebilir.