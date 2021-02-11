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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Feta peyniri nedir, nasıl yapılır?

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Feta peyniri nedir, nasıl yapılır?
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Feta peyniri TikTok uygulamasında popüler hale gelen baked feta cheese ile gündem oldu. Baked feta cheese, feta peyniri, domates ve makarnadan oluşan muhteşem bir karışım. Peki, feta peyniri nedir, nasıl yapılır?

Feta (Yunanca: φέτα, féta; dilim), genel olarak Doğu Akdeniz bölgesinde yapılan beyaz salamura peynirdir. Yunanistan'ın geleneksel peyniri olan feta peyniri keçi, inek ve koyun çeşitlerine sahip. Tüm dünyada bilinen bir lezzet olan feta peyniri; salata ve yemeklerde de mezelerde de sıkça kullanılıyor.

Feta peyniri nasıl yapılır?

Koyun ve keçi sütünün mayalanması ile elde edilen karışımdan hazırlanan feta peyniri, kalıplarda bekletilir. Sıkıştırıp süzülen peynir tuzlu suda bekletilir ve üç ay sonra tüketilebilir.

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