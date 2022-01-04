Fener balığı yenir mi, nasıl pişirilir? Fener balığı kavurma tarifi

Görünüşü ne kadar çirkinse tadı da bir o kadar güzel olan fener balığı Lophiidae familyasına ait ilginç bir balık türüdür. Türkiye’de Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi’nde, ayrıca da Atlas Okyanusu’nda bulunuyor. 40-60 cm boyunda olan fener balığı güçlü kas yapısı sayesinde her tür pişirme yönteminde dağılmadan sunulabiliyor. Bugün sizlerle "Fener balığı nasıl yapılır ve nasıl pişirilir?" sorularının yanıtlarını paylaşacağız. İşte lezzetli fener balığı kavurması tarifi...

Fener Balığı Kavurma Tarifi

500 gram fener balığı (kuşbaşı olarak hazırlanmış)

1 adet kuru soğan

1 adet çarliston biberi

10 adet mantar

Toz chili biber

Karabiber

Tuz

Zeytinyağı

Kekik

Balık suyu

Fener Balığı Nasıl Yapılır?

Soğanı iri olarak doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Biberleri de çekirdeklerini temizledikten sonra iri bir şekilde doğrayıp tavaya ekleyin. Mantarların saplarını ayırın ve kalan yuvarlak kısmını 4'e bölün. Tavaya ekleyip soteleme işlemine devam edin. Üzerine de tuz ve karabiberi ilave edin. Sebzeler renk değiştirince balık suyunu ekleyip çektirin. Daha sonra fener balığını tavaya ilave edin. Balık da kavrulduktan sonra bir miktar daha balık suyu koyun. Kekik ve toz chili biberini de ekleyip biraz suyu kalacak şekilde pişirin.

Fener Balığı Özellikleri

Fener balığı, yüzünün önüne sarkan "feneri" ile denizin derinliklerindeki karanlıkta ışık yaparak ufak balıkları avlar. Türkiye'de Akdeniz, Ege denizi ve Marmara denizinde bulunur. Ayrıca Atlas Okyanusunda da bulunur.

Vücudu çok yassıdır, büyük bir kafası ve çok büyük bir ağzı vardır. Sırtında iki yüzgeci ve dikenleri vardır. Bu dikenlerin birisi diğerlerinden çok daha uzundur ve ağzının önüne kadar sarkar. Bu dikenin ucunda bulunan ve fener balığı ile bir simbiyoz içinde yaşayan bakteriler, ışık üretirler. Fener balığı bu "fener"ini olta olarak kullanır; ışığı merak edip tam ağzına kadar yaklaşan küçük balıklardan beslenir. 300-350 metre derinliklerde yaşarlar.

Fener balığı çok lezzetli bir balıktır, ve eti pişirildikten sonra bile hala beyaz ve sağlam kalır. İspanya'da "Rape" isimi ile, İtalyada ise "coda di Rana Pescatrice veya coda di rospo" isimi ile restoranların kartlarında bulunur.

Ortalama 40 ila 60 cm boyunda olurlar. Tutulmuş olan en büyükleri 150 cm dir. Üreme zamanları mart ayından ağustos ayına kadar uzanır.