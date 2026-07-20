Fellah köftesi nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Fellah köftesi, ince bulgurlu hamurunun sarımsaklı ve domatesli nefis sosla buluşmasıyla hazırlanıp sofralara damak çatlatan bir lezzet katıyor. Lokum gibi pişen köfteler, hem doyurucu bir ana öğün hem de çay saatleri için leziz bir ikram seçeneği oluyor. Fellah köftenin yanına çok yakışan içinizi ferahlatacak soğuk çorbadan, zeytinyağlı taze börülceye, hafif meze ve salatadan geleneksel bir sütlü tatlıya kadar en leziz tarifleri bir araya getirdik. İşte, 5 nefis seçenek eşliğinde fellah köftesi tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Misafir sofralarına çok yakışan ve her denemede garantili sonuç veren bu tarifin lezzetine doyum olmuyor.

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FELLAH KÖFTESİNİN YANINA YAKIŞAN 5 LEZİZ TARİF:

Soğuk ayran aşı çorbası

Zeytinyağlı taze börülce

Haydari

Semizotu salatası

Keşkül

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI





Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası, doyurucu bakliyatlarla hazırlanıp sofranıza hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor.

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ZEYTİNYAĞLI TAZE BÖRÜLCE





Börülcenin lezzetini, domates ve sarımsağın tazeleyici tadıyla zenginleştiren bu tarif, az malzemeyle bereketli ve lezzetli bir sofra hazırlamanıza olanak tanıyor.

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HAYDARİ

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Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.

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SEMİZOTU SALATASI





Yaz aylarının en taze yeşilliklerinden biri olan semizotu, çileklerin tatlı dokunuşuyla sofranıza enfes bir salata seçeneği sunuyor.

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KEŞKÜL





Keşkül, bademin lezzeti ve tam kıvamında hazırlanan muhallebisi ile tatlı krizlerine enfes bir çözüm sunuyor.