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Fellah köftesi nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Fellah köftesi nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Lezizz
Lezizz
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Fellah köftesi, ince bulgurlu hamurunun sarımsaklı ve domatesli nefis sosla buluşmasıyla hazırlanıp sofralara damak çatlatan bir lezzet katıyor. Lokum gibi pişen köfteler, hem doyurucu bir ana öğün hem de çay saatleri için leziz bir ikram seçeneği oluyor. Fellah köftenin yanına çok yakışan içinizi ferahlatacak soğuk çorbadan, zeytinyağlı taze börülceye, hafif meze ve salatadan geleneksel bir sütlü tatlıya kadar en leziz tarifleri bir araya getirdik. İşte, 5 nefis seçenek eşliğinde fellah köftesi tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Fellah köftesi nasıl yapılır Yanına ne gider
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FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Misafir sofralarına çok yakışan ve her denemede garantili sonuç veren bu tarifin lezzetine doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınFellah köftesi tarifi (Videolu)Fellah köftesi tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FELLAH KÖFTESİNİN YANINA YAKIŞAN 5 LEZİZ TARİF:

  • Soğuk ayran aşı çorbası
  • Zeytinyağlı taze börülce
  • Haydari
  • Semizotu salatası
  • Keşkül

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI

Fellah köftesi nasıl yapılır Yanına ne gider

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası, doyurucu bakliyatlarla hazırlanıp sofranıza hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor.

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ZEYTİNYAĞLI TAZE BÖRÜLCE

Fellah köftesi nasıl yapılır Yanına ne gider

Börülcenin lezzetini, domates ve sarımsağın tazeleyici tadıyla zenginleştiren bu tarif, az malzemeyle bereketli ve lezzetli bir sofra hazırlamanıza olanak tanıyor.

Gözden KaçmasınZeytinyağlı taze börülce tarifiZeytinyağlı taze börülce tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAYDARİ

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Fellah köftesi nasıl yapılır Yanına ne gider

Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.

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SEMİZOTU SALATASI

Fellah köftesi nasıl yapılır Yanına ne gider

Yaz aylarının en taze yeşilliklerinden biri olan semizotu, çileklerin tatlı dokunuşuyla sofranıza enfes bir salata seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınSemizotu salatası tarifi (Videolu)Semizotu salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KEŞKÜL

Fellah köftesi nasıl yapılır Yanına ne gider

Keşkül, bademin lezzeti ve tam kıvamında hazırlanan muhallebisi ile tatlı krizlerine enfes bir çözüm sunuyor.

Gözden KaçmasınKeşkül tarifiKeşkül tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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