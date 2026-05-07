Hürriyet LezizzTariflerFalafel tarifi (Videolu)
Falafel, dışının çıtırlığı ve içindeki ipek gibi kıvamlı nohut harcıyla sofranıza hem doyurucu hem de çok lezzetli bir alternatif sunuyor. Bol taze yeşillik ve baharatlarla zenginleşen bu iştah açıcı köfteler, tahinli yoğurt sosla servis edildiğinde lezzetine doyum olmuyor. Hem ana öğünlerde hem de pratik atıştırmalık olarak tercih edebileceğiniz bu tarif, mutfakta kısa sürede harikalar yaratmanıza yardımcı oluyor. İşte, tam ölçülü falafel için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 su bardağı nohut
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ
Nasıl Yapılır
  1. Harcın hazırlanması
    Nohut, kuru soğan, yumurta, sarımsak, karbonat, tuz, karabiber ve kimyon bir mutfak robotuna alıp çevirin. Unu ilave edip karışıma yedirin. Maydanozları ilave edip küçülene kadar çekin.
  2. Pişirme aşaması
    Harcı dolaptan çıkarıp elinizle yuvarlayıp şekil verin. Sıvı yağı bir tencerede kızdırıp falafelleri içine ilave edin. Üzerleri renk alana kadar çevirerek kızartın.
  3. Sosun hazırlanması
    Sosu için süzme yoğurt, tahin, tuz ve limon suyunu bir kase içerisinde çırpın.
  4. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp sosu ile servis edin.
  5. Afiyet olsun!
