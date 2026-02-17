search__icondelete
Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)

Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor. Pişerken tencereden yayılan nane kokusu ve pul biberin hafif acılığı, bu çorbayı sofraların sevilen başlangıçlarından biri haline getiriyor. Limonun tazeleyici ekşiliğiyle tamamlanan bu tarif, öğünlerinize sıcacık ve lezzetli bir eşlikçi oluyor. İşte, videolu anlatımıyla ezogelin çorbası tarifi ve malzemeleri...

Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)
Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)
Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)
Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta

Malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı pirinç
  • 2 yemek kaşığı bulgur
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1.5 su bardağı kemik suyu (tercihe göre)
  • 7 su bardağı sıcak su

Servis için:

  • Limon dilimleri
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Mercimek, bulgur ve pirinci bol suda yıkayıp süzün. Soğanı mutfak robotundan geçirin veya rendeleyin.
  2. Kavurma aşaması
    Tencereye yağı ekleyip ısıtın. Soğanı ilave edip saydamlaşana kadar kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Sarımsağı ilave edin ve karıştırın. Mercimek, bulgur ve pirinci ekleyin ve hafifçe kavurup suyunu ilave edin.
  3. Pişirme aşaması
    Baharatları da ekleyerek ocağın altını kısıp kaynamaya bırakın. Mercimekler yumuşayana kadar pişirin.
  4. Servis aşaması
    Çorbayı uygun bir kaseye alıp limon dilimleri ile servis edin.
  5. Afiyet olsun!
