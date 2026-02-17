Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor. Pişerken tencereden yayılan nane kokusu ve pul biberin hafif acılığı, bu çorbayı sofraların sevilen başlangıçlarından biri haline getiriyor. Limonun tazeleyici ekşiliğiyle tamamlanan bu tarif, öğünlerinize sıcacık ve lezzetli bir eşlikçi oluyor. İşte, videolu anlatımıyla ezogelin çorbası tarifi ve malzemeleri...