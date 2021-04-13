Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla ezogelin çorbası tarifi ve yapımı

Ezogelin çorbası, mecimek, pirinç ve bulgur ile hem besleyici hem de tok tutan nefis bir tat. Çorbanızı daha da lezzetli hale getirmek için dilerseniz et ya da tavuk suyu ile pişirebilirsiniz. Eğer yoğun kıvamlı olursa da su ekleyebilirsiniz.

MALZEMELER:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı bulgur

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

6 su bardağı sıcak su

Nane

Tuz

NASIL YAPILIR?

Mercimek, bulgur ve pirinci güzelce yıkayın. Suyu tencereye alıp kaynatın. Daha sonra yıkadığınız mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin ve tüm malzemeler yumuşayana kadar çorbayı pişirmeyi sürdürün. Soğanın kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın. Tereyağını bir tavada eritin ve üzerinde soğanları ilave edip kavurun. Ardından salçayı ekleyin ve kokusunu çıkana kadar karıştırın. Daha sonra da naneyi ilav edip karıştırmaya devam edin. Salçalı ve soğanlı sosunuzu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve çırpma teli ile karıştırın. Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbanızı blender’dan da geçirebilirsiniz. Birkaç taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin.