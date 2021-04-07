Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbasının hikayesi ve tarifi

En az yemekler kadar, yemek sofralarındaki muhabbetlerin tadına da doyun olmaz. Ve neredeyse her yemeğin kendine özgü bir hikayesi vardır. Bu kez sizlere Anadolu’dan gelen ezogelin çorbasının hikayesini paylaşıyoruz.

Ezogelin Çorbasının Hikayesi

Yemeklerimizin hikayeleri de sofralarımız gibi, bizi anlatıyor. Bu hikaye de tam olarak bizi anlatan türden. 1909 yılında, Gaziantep'in Oğuzeli kasabasına bağlı Uruş köyünde Zöhre adında bir kız çocuğu doğar. Sonraları güzelliğiyle bütün köye nam salan bu kızın adına Ezo yani "Güzel" denmeye başlar. Evlenecek çağa gelip aşık olduktan, bir de evlendikten sonra "Ezo Gelin" diye de eklerler.

Ezo gelin, sevdiği adamla evlenir. Başlarda çift çok mutludur. Fakat bütün ölümsüz hikayelerde olduğu gibi bu hikâyede de mutluluk uzun sürmez. Ara bozucular, dedikoducular, bu mutlulukta gözü olanlar bu evliliği bozar. Ezo gelin de sevdiğinden ayrılmak zorunda kalır.

Ezo gelin, 6 yıl boyunca kimseyle evlenmez Ezo gelin. Bu arada, güzelliği her geçen gün daha bir dillere destan olur. Talipleri olsa da Ezo bir daha evlenmek istemez. Ta ki ailesinin de baskısıyla, kendisini genç kızlığından bu yana seven teyze oğlu Memey'e "Olur" deyinceye kadar. Bu evlilik şimdilerde pek az kullanılan berder usulüne göre yapılır. Ezo'nun abisi de Memey'in kız kardeşiyle evlenir.

Ezo, yeniden Ezo gelin olmuştur. Memey'le de iyi anlaşır. Fakat artık yüreğinde hiç bilmediği bir duygu vardır. Memey, Türkmen oymağında yaşamaktadır ve Ezo da bu evlilikten dolayı Suriye'nin Calabrus ilçesinin Türkiye sınırına yakın Kozbaş köyünde yaşamaya başlar. Ezo gelinin aşk acısı gitmiş, yerini memleket hasreti almıştır.

Ezo gelin, Suriye'ye gittiği 1936 yılından 20 yıl sonra, 1956 yılında, daha 47 yaşındayken hayatını kaybeder. Ölüm nedeni ince hastalık denen türdendir.

Anlatılanlara göre, Ezo gelin güzel olduğu kadar hamarattır da… Bu çorbayı ilk defa Antep'te, dul kaldığı ve yoksul olduğu zamanlarda evde kalan malzemeleri karıştırarak yapmış. Bir başka hikâyede ise Ezo gelinin bu çorbayı savaş zamanı yaşadığı kıtlıkta evde olan malzemelerle bulduğu söyleniyor.

Ezogelin Çorbası Tarifi

Malzemeler:

2 çay bardağı kırmızı mercimek

3 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

Servisi için;

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

Ezogelin Çorbası Yapılışı

Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz kırmızı mercimeği tencereye aktarın.

Pirinci, bulguru ve tuzu tencereye aktarın.

Yarım saat kadar kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir tavada tereyağını eritin

Üzerine küp küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın.

Kavurduğunuz soğanlara domates salçasını ekleyin.

Sonrasında naneyi de ekleyip çok az daha kavurup sosunuzu ocaktan alın.

Salçalı sosunuzu kaynamış olan tencereye aktarın.

Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin.

Son olarak karışımı blender’dan geçirin.

Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.