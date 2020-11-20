Evinizde kolayca uygulayacağınız 8 pişirme tüyosu

Krepleri tavanın dışıyla pişirmek



Şefler bile bazen krep yapmakta zorlanabilir. Çünkü ince krepleri düzgün bir şekilde pişirmek, hamurun tavaya eşit şekilde yayılmasını ve aynı hızda pişirmeyi gerektirir.

Kreplerinizi incecik ve muazzam bir şekilde pişirmek istiyorsanız, bunun için tavanın içi yerine dışını kullanmayı deneyin. Tavanın dibini hamura değdirin ve ocağın üzerinde tavayı ters çevirerek pişirin. Böylelikle istediğiniz incelikte ve düzgün şekillerde krep pişirmeyi şansa bırakmamış olursunuz.



Yumuşak meyveleri kabuğuyla dilimleyin



Yumuşak meyveleri ezmeden çekirdeklerinden ayırmanın en iyi yollarından biri, kabuklarını en son çıkarmaktır. Bir avokado veya mangoyu, dış yüzeyini soymadan dikey olarak dilimledikten saniyeler içinde yemeye hazır hale getirebilirsiniz.



Hızlı bir meyane hazırlamak için fırınınızı kullanın



Hiçbir deneyimli ev aşçısı, çorbasını enfes bir terbiye hazırlamadan sunmak istemez. Bunun için genellikle ocakta eşit yağ ve unlu karışımlar, koyulaşana ve kıvam alana kadar ocakta pişirilir. Pratik ve farklı bir yöntem olarak bir dahaki sefere fırınınızdan yardım almayı deneyin. Aynı karışımı çırpıp pürüzsüz hale getirdikten sonra fırına alın ve saniyeler içinde kıvamlı bir terbiye elde edin. Hem de başında beklemeye gerek kalmadan…

Krem peynir yemeklere çeşitlilik katan süper kahraman



Krem peynir, soslardan keklere kadar hemen her şeyle kullanılabilir. Bunların en başında da pasta kreması gelir. Kremaya akışkanlık ve parlaklık katması için krem peynir eklemeyi deneyin. Bu, kremanın yapısını bir arada tutmaya yarayacaktır.



Turtanızda yeni bir dokunuş yaratın



Turtalarınızdaki akışkan sosun yanlara taşmasını önlemek için, kenarlarına ekstra bir hamur dolgusu ekleyebilirsiniz. Adeta bariyer görevi gören bu dolgu, kusursuz bir turtanın en önemli ipucu denebilir.



Tamamlayıcı lezzetlerle eşleştirin



Mutfakta farklı tatlara imza atmanın başka bir yolu da uyumlu tatları bir araya getirmektir. Diyelim ki çikolatalı kahveli keki yapıyorsunuz. Tamamlayıcı bir lezzet olarak tarçını deneyebilirsiniz. Zıt bir tat gibi görünse de bize daha fazla lezzet derinliği veren başka bir katman olabilir.

Sebzeleri dilimlemekle zaman kaybetmeyin



Hızlı bir şekilde çorba veya makarna sosu hazırlamak istiyorsunuz, ancak sebzeleri teker teker dilimlemek zaman alıyor. Bunun için mutfak robotundan yardım alabilirsiniz. Soğanı, havucu ve diğer malzemeleri topluca mutfak robotundan geçirdikten sonra pişirmeye aldığınızda, sizin için değerli olan zamanı iyi kullanmış olursunuz.

Keki tavada pişirin



Fırında dakikalarca kekin kabarmasını beklemeye zamanınız yetmiyorsa, düz bir tepside de aynı derecede lezzetli kekler pişirebilirsiniz; hem de daha kısa sürede. Ardından kekinizi dilediğiniz şekillerde kesebilir ve dilediğiniz sosla dolgular hazırlayabilirsiniz.