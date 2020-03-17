Evde yapılanı tam bir sağlık deposu: Şalgam

-- Hazımsızlığa ve sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir.

-- Özellikle evde doğal fermentasyon işlemi ile yapılan şalgam, probiyotik açıdan zengindir.

-- A, B ve C vitaminleri içerir. Gribe ve soğuk algınlığına karşı oldukça faydalıdır.

-- Antioksidan özelliği ile vücudu toksinlerden arındırır.

-- Kan şekerini dengeler

Gelelim ev yapımı şalgam tarifimize...

Malzemeler:

1 kilogram siyah havuç

2 adet şalgam turpu (çelem)

Kaya tuzu (miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

Yarım paket instant kuru maya

Yarım su bardağı nohut

1 tatlı kaşığı toz şeker

Süzmek için temiz bir tülbent veya ince delikli süzgeç

Yapılışı:

Havuçları soyup ince uzun doğruyoruz. Bu işlemde eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü siyah havuç çok renk veriyor.

Çelemin de dış kabuğunu soyup halka halka doğruyoruz.

10 litrelik pet veya cam kavanoza havuçları, çelemi ve klorsuz suyu ekliyoruz. Tuzunu atıyoruz.

Mayalandırma işlemi için öncelikle kuru mayayı 2 su bardağı kadar ılık suda şeker ilave edip ağzını kapatıp 15 dakika canlandırıyoruz.

Mayalanan suyu ince delikli süzgeç veya tülbent ile süzüp kavanoza döküyoruz.

Yarım su bardağı yıkanmış nohutu da içine atıyoruz ve kapağını kapatıyoruz.

Serin gölge bir yerde muhafaza ediyoruz. 2 gün arayla kavanozu çalkalayıp kapağını açıp havalandırıp hemen kapatıyoruz.15-20 gün sonunda şalgamımız içime hazır hale geliyor. Afiyet olsun...

Not: Şalgam içime hazır hale gelince olunca tuz oranına bakıp dilediğinizce ekleme yapabilirsiniz. Eğer fazla tuzlu olmuş ise biraz su ekleyebilirsiniz.

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