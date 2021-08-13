Evde tavuk tantuni nasıl yapılır? Orijinal tavuk tantuni tarifi ve malzemeleri

Mersin yöresine ait bir lezzet olan tantuninin evde yapımı da son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Genellikle etle yapılan tantuni, tavukla da çok lezzetli oluyor.

Peki evde tavuk tantuni nasıl yapılır? İşte, tavuk tantuni tarifi ve malzemeleri aşağıda…

Tavuk Tantuni Malzemeleri

3 adet tavuk göğsü

Zeytinyağı

Karabiber

Kimyon

Kırmızı toz biber

Lavaş ekmeği

İç malzemesi için:

2 adet kuru soğan

2-3 domates

Maydanoz

Tuz

Tavuk Tantuni Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavukları küçük küpler halinde doğrayın ve bir tencerede haşlayın.

Soğanları piyazlık doğrayın.

Maydanozları doğrayıp tuz ve soğanla karıştırın.

Domatesleri de küp küp doğrayın.

Haşladığınız tavukları süzüp suyunu kenara alın.

Etleri geniş bir tavaya aktarıp üzerine zeytinyağını ilave edin.

Yağ ısınırken baharatları da tavaya ekleyin ve iyice kavurun.

Lavaşları tavanın üzerine kapatarak yağlayın.

Yağladığınız lavaşların üzerine domatesleri ve soğanları yayın.

Etleri de soğanların üzerine yerleştirip dürüm yapın. Afiyet olsun.

Tantuninizi taze ekmek arasında da servis edebilirsiniz.

Tavuk Tantuni Baharatları Nelerdir?

Genellikle kimyon ve karabiber tavuk tantuninin olmazsa olmaz baharatıdır. Ancak acı sevenler gerek pişirme esnasında gerekse tavuk tantuniyi yerken kırmızı toz biber veya pul biber tercih edebilirler. Ayrıca tavuk yemeklerine çok yakışan kajun baharatı da isteğe göre kullanılabilir.