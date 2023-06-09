Evde pratik pizza hamuru nasıl yapılır?

Doğru malzemeler ile doğru karışım...

Kusursuz bir pizza hamuru yapmak için malzemeleri önceden hazırlamalı ve onları uygun şekilde karıştırarak istenen kıvamı yakalamalısınız. İşte size gerekenler...

Malzemeler: 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya.

Hazırlanışı: İlk olarak ılık suyu bir kaseye alın. Üzerine toz şeker ve mayayı ekleyin. Karıştırın ve maya köpürüp aktive olana kadar yaklaşık 5-10 dakika bekleyin.

Başka bir büyük kaseye un ile tuzu ekledikten sonra ortasını açarak mayalı suyu ve zeytinyağını da ekleyin. Yavaşça karıştırarak hamur oluşturun. Hamurun yapışkan olmaması için gerektiğinde un ekleyin. Hamuru tezgaha alın ve yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurun. Unutmayın; bu yoğurma sonunda hamurun elastik ve pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor.

Yoğurma işlemi tamamlandığında hamuru temiz bir kaseye alın. Üzerini streç film veya nemli bir bezle kapattıktan sonra oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanma işlemi tamamlandığında hamur iki katına çıkmalıdır.

Mayalandıktan sonra hamuru tekrar yoğurun ve istediğiniz şekli vermek için merdane yardımıyla açın. Bu aşamada hamura ince veya kalın tercihinize göre şekil verebilirsiniz. Hamuru pizza tahtası veya yağlı kağıt serili bir tepsiye yerleştirin.

Üzerine sos ve tercih ettiğiniz malzemeleri ekleyin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin veya hamurun kenarları altın rengini alana kadar kontrol ederek pişirme süresini ayarlayın. Pizza fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın.

Bu tarif size yaklaşık bir orta boy pizza hamuru için yeterli olacaktır. Malzemeleri isteğinize göre ayarlayarak daha büyük veya daha küçük bir hamur yapabilirsiniz. Afiyet olsun!