Evde pide nasıl yapılır? Kolay ve pratik ev yapımı pide tarifi

Hamuru tam kıvamında, taş fırında pişmiş gibi lezzetli mi lezzetli oluşuyla ev yapımı pide tarifini çok seveceksiniz. İç harcına; kıyma, kuşbaşı, kaşar, sucuk, peynir dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık.

Ev Yapımı Pide Tarifi

Hamur için;

2 su bardağı su

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Un

İç malzemeleri için;

500 gram kıyma

2 adet soğan

1 büyük domates

1 adet biber

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı salça

Karabiber, kimyon, kekik

Tuz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Ev Yapımı Pide Yapılışı

Ev yapımı pidenin hamuru için, bir kaba su, sıvı yağ, sütü alın. Üzerine ayrı bir kapta un ile karıştırılmış mayayı alın. Tuzu ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru üstü kapalı olarak ılık ortamda 1 saat mayalandırın.

Diğer yandan iç harcını hazırlayalım. Ev yapımı pidenin iç harcı için soğan, biber, maydanoz, domatesi küçük küçük doğrayın.

Kıyma, sıvı yağ, salça, tuz ve baharatları da eklenip elinizle güzelce yoğurun.

Hamuru küçük bezelere ayırın, merdaneyle biraz oval açın ve içine dilediğiniz gibi kıymalı harcı, sucuk kaşar gibi malzemeleri koyun. Biz bu tarifimizde kıyma harcını seçtik.

Yanlardan üstünü biraz açık kalacak şekilde kapatın.

Son olarak, üzerine yumurta sarısını sürün ve 180 derece fırında 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirin. Afiyet olsun.