Evde lahmacun nasıl yapılır? Evde kolay lahmacun tarifi

Lahmacun tarifi sayesinde dışarıda yemesi en keyifli yiyeceklerden biri olan lahmacunu evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yanına bol yeşillik ile servis edebileceğiniz lahmacunu yiyenler de çok sevecek. En az dışarıdan aldıklarınız kadar güzel tavada lahmacun nasıl yapılır? İşte evde lahmacun yapımı, malzemeleri ve lahmacun içi hazırlanışı…

Lahmacun Hamuru Malzemeleri

2 su bardağı tam buğday unu

3 su bardağı normal un

1 tatlı kaşığı instant maya

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı kadar ılık su

Lahmacun Harcı için Malzemeler

350 gram kıyma

2 tane orta büyüklükte domates

2 tane orta büyüklükte soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Kimyon

Pul biber

Evde Lahmacun Nasıl Yapılır?

Öncelikle evde lahmacun yapmak için hazırlıklara hamuruyla başlayalım. Bunun için; toz şeker ve tuzu bir yoğurma kabına koyup instant mayayı ekleyin ve bir iki dakika bekleyin.

Kıvama gelene kadar üzerine tam buğday ve normal beyaz un ekleyin.

Hamur kıvama geldikten sonra hamurun üzerini sarın ve dinlenmeye alın.

Hamurunuz hazır olduktan sonra avuç içi boyutunda parçalar koparın ve kenara alın.

Diğer bir yandan evde lahmacun hazırlığının iç harcını yapmaya başlayın. Bunun için; Soğanları birkaç parçaya bölün ve robot tan geçirin.

Domateslerin kabuklarını soyun ve onları da robot tan geçirin.

Robot tan geçirdiğiniz bu karışımı bir kaba alın.

Maydanozu ince ince kıyın ve kaba ekleyin.

Domates ve biber salçalarını da ekleyin.

Kaba son olarak baharatlarınızı ekleyin ve iyice karıştırın.

Düz bir zemine biraz un serpin ve hazırladığınız hamur parçalarını bir merdane yardımı ile açın.

Bir köşede hazırladığınız lahmacun içini hamurun iç kısımlarına nazikçe yayın.

Fırınınızı önceden 230 dereceye ayarlayın ve ısıtın.

Lahmacunlarınızı bir yağlı kâğıdın üzerine yerleştirin ve tepsinizi önceden ısıttığınız fırının içine koyun.

Ortalama olarak 10 dakika sonra lahmacununuz hazır demektir.

Lahmacununuz hazır olunca diğer lahmacunu fırına verin.