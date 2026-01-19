search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogEvde kumpir nasıl yapılır? Patatesin en şahane hali kumpir yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları
#kumpir tarifi#patates pişirme teknikleri#evde kumpir yapımı#kumpir malzemeleri#kumpir garnitürleri
Evde kumpir nasıl yapılır? Patatesin en şahane hali kumpir yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları

Evde kumpir nasıl yapılır? Patatesin en şahane hali kumpir yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Sokak lezzetlerinin tartışmasız yıldızı olan kumpir, közlenmiş patatesin tereyağı ve kaşarla buluştuğu o muazzam uyumuyla herkesin gönlünü fetheder. Dışarıda severek yediğiniz o dumanı üstünde lezzeti ev mutfağında aynı kalitede hazırlamak aslında birkaç kritik püf noktasında gizli. İşte ev yapımı nefis bir kumpirin sırları ve hazırlık aşamaları...

Evde kumpir nasıl yapılır Patatesin en şahane hali kumpir yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları
Haberin Devamı

MÜKEMMEL KUMPİR İÇİN İPUÇLARI

Patates Seçimi: Kumpirin ana kahramanı patatestir. Bu yüzden mutlaka iri boy ve şekli mümkün olduğunca düzgün patatesler tercih etmelisiniz. Küçük veya girintili çıkıntılı patatesler hem yeterli iç hacmi sağlamaz hem de hazırlık aşamasında sizi zorlar.

Pişirme Tekniği: Patateslerin içinin kurumaması ve o nemli dokusunu koruması için fırınınızı fansız modda çalıştırmalısınız.

Hız Faktörü: Patatesleri fırından alır almaz, sıcaklığını kaybetmeden hemen ortadan yarmalısınız. Tereyağı ve kaşarın tam anlamıyla eriyip bütünleşmesi için patatesin o ilk sıcağı çok önemlidir.

Karıştırma Yöntemi: İçini hazırlarken bıçak veya çatalla dairesel hareketler yaparak ezmek, kaşar ve tereyağının homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu esnada elinizin yanmaması için bir mutfak havlusu ile patatesi kavrayabilirsiniz.

Haberin Devamı

Zemin Hazırlığı: Malzemeleri doldurmadan önce ezdiğiniz iç kısmı hafifçe düzleştirirseniz, garnitürleri çok daha estetik ve rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

Ev yapımı çıtır patates cipsi tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Ev yapımı çıtır patates cipsi tarifi

ADIM ADIM KUMPİR YAPIMI

Ön Hazırlık: Patatesleri iyice yıkayıp kuruladıktan sonra, üzerlerine bıçakla ufak delikler açın. Ardından her birini yağlı kağıt veya folyoya sarın.

Fırınlama: Önceden 200 dereceye ayarlanmış fırında, yaklaşık 90 dakika boyunca iyice yumuşayana kadar pişirin.

İç Harcın Hazırlanması: Pişen sıcak patatesleri fırından çıkar çıkmaz ortadan bölün. İçine bolca tereyağı ve rendelenmiş kaşar ekleyip patatesin kendi içiyle birlikte pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.

Süsleme: Üzerini damak tadınıza göre; Rus salatası, mısır, sosis, dilimlenmiş zeytin, bezelye ve kornişon turşu ile cömertçe doldurun.

Servis: Son dokunuş olarak üzerine ketçap ve mayonez gezdirerek servis yapın.

Patates mücveri tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Patates mücveri tarifi

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (19 Ocak 2026)

5
Evde kumpir nasıl yapılır Patatesin en şahane hali kumpir yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları
MUTFAK TÜYOLARI

Evde kumpir nasıl yapılır? Patatesin en şahane hali kumpir yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Ocak 2026)

Benzer Yazılar
5
Antep lahmacunu tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Antep lahmacunu tarifi

30-60 dkOrta
5
Erişteli yeşil mercimek yemeği tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Erişteli yeşil mercimek yemeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Etli pırasa yemeği tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Etli pırasa yemeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Kestaneli maragyani tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Kestaneli maragyani tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavada tavuk şiş tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavada tavuk şiş tarifi

30-60 dkOrta
5
Churros tarifi
TATLI TARİFLERİ

Churros tarifi

30-60 dkOrta
5
Ev yapımı kestane şekeri tarifi
ATIŞTIRMALIK TARİFLERİ

Ev yapımı kestane şekeri tarifi

30-60 dkOrta
5
Fırında tavuk pirzola tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında tavuk pirzola tarifi

30-60 dkOrta
5
Çıtır tavuk tarifi (Videolu)
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Çıtır tavuk tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Karamelize soğanlı tavada tost tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Karamelize soğanlı tavada tost tarifi

30 dkKolay