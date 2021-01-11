Evde kolayca yetiştirebileceğiniz sebzeler

Evinizde doğal beslenmeye daha fazla yer açın. Bu sağlıklı sebzeleri siz de saksıda kolayca yetiştirebilirsiniz.

Marul

Marul yetiştirmek için hala geç kalmış sayılmazsınız. Çok kolay bir şekilde büyüyen, ekstra bakıma ihtiyaç duymayan bu sağlıklı yeşillikler için ihtiyacınız olan sadece birkaç tohum. Geniş bir saksıya serpiştirdiğiniz marul tohumları yaklaşık bir ay içinde yetişmiş olur. Hatta tohumların hepsini aynı anda ekmeyin ve uzun süre boyunca taze marullarla yapılan salataların tadını çıkarın.

Domates

Mutfağımızın en kıymetlilerinden domatesleri taze taze mis kokusuyla dalından koparıp yemek istemez misiniz? Üstelik bunun için çok büyük bir saksıya ihtiyacınız da yok. Balkonunuz yoksa evinizin içinde bile yetiştirebileceğiniz bu zahmetsiz ürünün en çok ihtiyacı olan şey güneş ışığıdır. Aktarlardan alabileceğiniz domates çekirdeklerinin yanı sıra tükettiğiniz doğal domateslerin çekirdeklerini de bir sonraki yıl için tohum olarak bırakabilirsiniz. Domatesleri sert rüzgarlardan koruduğunuz sürece başka özel bir bakıma gerek duymazlar.

Sarımsak

Onun için en doğal antibiyotik derler. Yemeklerimize tat katar, bununla da kalmaz sağlığımızı korumaya yardımcı olur. Çok zahmetli bir sebze olmasa da sarımsağın olgunlaşması biraz zaman gerektiriyor. Bu nedenle 6-7 ay gibi bir süreyi gözden çıkarmanız gerekir. Sarımsak ekimi içinse en uygun mevsim aralık ayı olarak önerilir. Bu sırada etrafında çıkan otları temizlemeyi de ihmal etmeyin. Ayrıca birkaç diş sarımsağı gelecek yıl için kurutarak tohumluk yapabilirsiniz.

Maydanoz

Maydanozlar için, yeşillikler arasında en hızlı ve en kolay yetişeni diyebiliriz. Bir paket tohumdan bir anda 30 demet maydanoz elde edebilirsiniz. Güneş ışığı bu güçlü antioksidanı evinizde yetiştirmek için en çok ihtiyacınız olan şeydir. Bunun için bahar mevsimi en ideali olacaktır. Ayrıca tohumları mümkün olduğunca saksının derinine ekmeyi de unutmayın.

Nane

Nane de maydanoz gibi evde kolayca büyür. Hatta maydanoza göre biraz daha fazla sıcaklık isteyebilir. Fesleğen gibi, evde en çok yetiştirdiğimiz yeşilliklerden olan naneleri de bahar mevsiminde ekebilir, yazın kavurucu sıcaklarında dilerseniz kurutabilirsiniz. Böylelikle kış için doğal baharatlarınız da hazır olmuş olur.

Biber

Kütür kütür taze biberleri yemelere doyamayız. Yaz gelmeden mümkün oldukça geniş bir saksıda yetiştirmenizi tavsiye ettiğimiz biberleri seçerken de dikkat etmelisiniz. Acı veya tatlı olması çok fazla öngörülemediğinden, bir sonraki seneye kendi tohumlarınızdan kullanmanız en iyisi olacaktır. Ayrıca rahat büyümeleri için aralıklarla ekmenizi tavsiye ediyoruz. Kırmızı biberlerin ise olgunlaşması daha uzun süreceğinden, yeşillere göre biraz daha gün ışığı almasını sağlamalısınız.

Havuç

Havuçlar büyüyene kadar toprağın içinde kaldığından, toprağınızın kalitesi burada çok önemli. Ayrıca rahat yetişmeleri için yine tohumları aralıklarda ekmeniz gerekiyor. Bunun dışında haftada iki kez sulamanız yeterli olacaktır. Bir diğer önemli nokta, olgunlaşmış havuçları çıkarırken çok dikkatli olun. Yanlışlıkla köküne zarar verebilirsiniz.

Taze soğan

Sizi hiç üzmeyecek kolay bir bitki daha… Bunun için ihtiyacınız olan tek şey arpacık soğan. Saksının içine 15 santimetre derinliğinde toprak doldurun. Sonrasında üzerine arpacık soğanları saçaklı kısımları alta, uç kısımları üste gelecek şekilde yerleştirin. Üzeri çok kapanmayacak şekilde biraz daha toprak ekleyin. İşte bu kadar… Çok fazla çamurlu toprak sevmeyen taze soğanları süzgeçli sulama kaplarıyla sularsanız çürümesini de engellemiş olursunuz.

Ispanak

Kışın demir kaynağımız, sofralarımızda en sık gördüğümüz yemeği evinizde güvenli bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Diğer bitkilerle aynı şekilde ıspanağı da saksılarınıza ekebilirsiniz. Ve ıspanaklar için de süzgeçli sulama kaplarını tercih etmelisiniz. Gün ışığını seven ıspanak tohumlarını, evinizin en ışıklı köşesine yerleştirin ve toprağının nemli kalmasını sağlayın. Sonrasında taptaze ıspanaklarınız kısa sürede mutfağınızda yerini alacaktır.