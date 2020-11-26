Evde kestane nasıl pişirilir? Sobada ya da mangalda pişmiş gibi lezzetli kestane yapmanın yolları

TUZDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR? EVDE KOLAY TUZDA KESTANE PİŞİRME TARİFİ

Sobada pişmiş gibi lezzetli kestane yapmak istiyorsanız tuzda kestane pişirme tekniğini mutlaka denemelisiniz.

Tavada kestane için döküm tava kullanmak en iyisidir. Varsa döküm tavanızı, yoksa iyi ısınan ve yapışmayan bir tava kullanın.

Kaya tuzunu tavanın tabanına güzelce yayın. Kestanelerin kabuklarını enine çizin.

Kestaneleri tuzun içine hafifçe gömerek yerleştirin ve kapağını kapatın. Tavayı ocağa alıp orta ateşte kestaneleri pişirmeye başlayın.

Kabukları açılana kadar pişirdiğiniz kestaneleri tavadan alıp temiz bir bezin içine sarın. 20-25 dakika sonra yumuşayan kestanelerinizi afiyetle yiyebilirsiniz.

TAVADA KESTANE NASIL YAPILIR? EVDE KOLAY TAVADA KESTANE PİŞİRME TARİFİ

Döküm tavanızı ocağa koyup ısıtmaya başlayın.

Kestaneleri bol suda yıkayıp kurulayın. Bir bıçak yardımıyla etli kısımlarına çok girmeden bıçakla birer çizik atın.

Çizdiğiniz kestaneleri tavaya aralıklı olarak yerleştirip pişirmeye başlayın.

Kestaneler pişerken, yarım su bardağı kadar suyu elinizle kestanelerin üzerine serpiştirin. Üzerine bir kapak kapattığınız kestaneleri 20 dakika kadar pişirin ve sıcak sıcak tüketin.

FIRINDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR? EVDE KOLAY FIRINDA KESTANE PİŞİRME TARİFİ

Kestaneleri yıkayıp kabuklarının en şişman yerlerinden etli kısmına çok girmeden + şeklinde çizikler atın.

Çizdiğiniz kestaneleri su dolu bir kaba koyup 1 saat kadar bekletin. Dilerseniz suya tuz da ekleyebilirsiniz. Ardından kestaneleri sudan alıp kurulayın ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra kestaneleri fırına verin. Kestaneler piştikçe kabukları açılacak ve renkleri koyulaşacak. Hedeflediğiniz kıvama gelen kestaneleri tepsiden alıp sıcak servis edin.

SUDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR? EVDE KOLAY HAŞLAMA KESTANE PİŞİRME TARİFİ

Bir tencerede bol miktarda su kaynatın.

Bu esnada kestaneleri yıkayıp kurulayın ve kaynar suyun içine atın. 4-5 dakika haşladığınız kestaneleri kaynar sudan alıp soğuk suya koyun.

Ardından soyup afiyetle tüketebilirsiniz…

KÖZDE KESTANE NASIL PİŞİRİLİR? EVDE KOLAY KÖZDE KESTANE PİŞİRME TARİFİ

Kestanelerin kabuklarından en çıkıntılı noktaları etli kısımları kesmeden hafifçe çizin. İyice yıkadığınız kestaneleri su dolu bir kapta 2 saat kadar dinlendirin.

Ardından sudan çıkarıp kurulayın ve yüksek ateşte köz tavasında pişirin. Çok soğumadan servis edebilirsiniz.