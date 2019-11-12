Evde kestane nasıl pişirilir? Her damak zevkine uygun farklı kestane pişirme teknikleri

TAVADA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

İyice yıkayıp kuruladığınız kestanelerin üstlerine birer çizik atın. Yapışmayan bir tava seçtiğinizden emin olduktan sonra tavanızı ocakta ısıtmaya başlayın.

Kestaneleri üst üste gelmeyecek şekilde tavaya dizip pişmeye başladıkları sırada yarım su bardağı kadar suyu elinizle kestanelerin üzerine serpiştirin. (Doğrudan dökmeyin.)

Tavanın üzerine bir kapak kapatıp çok fazla karıştırmadan 20 dakika kadar pişirin. Ardından soğutmadan afiyetle tüketin.

FIRINDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Kestanelerin kabuklarından en çıkıntılı noktaları X şeklinde çizin. (Etli kısımları çizmemeye özen gösterin.) Kestanelerinizi yıkayıp su dolu bir kaba aktarın ve 1 saat kadar bekletin. Arzu ederseniz bu suya tuz ilave edebilirsiniz.

1 saatin sonunda sudan alıp kuruladığınız kestaneleri fırın tepsisine dizin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin. Kabukları açılıp renk alan kestaneler pişmiş demektir. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

SUDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Temiz bir bezle sildiğiniz kestaneleri önceden kaynattığınız suya öbek öbek atın.

2-3 dakika pişirdiğiniz kestaneleri kaynar sudan alıp soğuk suya koyun. Ardından soyup tüketebilirsiniz.

TUZDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Sobada pişmiş kestane lezzetine en yakın teknik budur. Tuzda kestane için kestanelerin kabuklarını enine çizin. Tavanızın tabanını kaya tuzuyla kaplayın.

Kestaneleri tavaya dizip ocağa koyun ve kapağı kapalı halde orta ateşte pişmeye bırakın. Kabukları açılana kadar pişirdiğiniz kestaneleri tavadan alıp temiz bir bezin içine sarın. 20-25 dakika sonra yumuşayan kestanelerinizi afiyetle yiyebilirsiniz.

KÖZDE KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Kestanelerin kabuklarından en çıkıntılı noktaları etli kısımları kesmeden hafifçe çizin. İyice yıkadığınız kestaneleri su dolu bir kapta 2 saat kadar dinlendirin.

Ardından sudan çıkarıp kurulayın ve yüksek ateşte köz tavasında pişirin. Çok soğumadan servis edebilirsiniz.