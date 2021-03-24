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Mutfak Tüyoları
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Haber Giriş: 24.03.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Evde kaymak nasıl yapılır? Adım adım kaymak tarifi

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Evde kaymak nasıl yapılır? Adım adım kaymak tarifi

Kaymak, özellikle hafta sonu kahvaltılarının olmazsa olmazıdır. Hele ki bal ile birleşince ortaya enfes bir tat çıkar. Eğer gönül rahatlığıyla bu lezzetin tadına varmak istiyorsanız, evde kendi kaymağınızı kolayca yapabilirsiniz. İşte adım adım kaymak tarifi…

Evde Doğal Kaymak Nasıl Yapılır?

Öncelikle 4-5 kilo sütü bir tencereye aktarın ve kaynatın. Sütü ocakta, kısık ateşte üstü kaymak tutana kadar pişirin. Bu sırada süt pişerken kesinlikle karıştırılmaması gerekir.

Kısık ateşte kaynayan sütü üzeri yeterince kaymak tutunca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra buzdolabına koyun ve 1 gün dinlendirin.

Ertesi gün tencerenizdeki sütün üzeri kaymakla kaplanmış olacak.

Yüzeyde biriken kaymağı alın ve bir kaba koyun.

Sonrasında kaymağı bir çırpma kabına alın ve mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpın. Afiyet olsun…

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