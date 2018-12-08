Evde hamburger nasıl yapılır?

Hamburgeri hiç evde yapmayı denemiş miydiniz? Hem de öyle hazır köfteyle bakkaldan alınan ekmekle yapılan hamburgerden bahsetmiyoruz. Ekmeğinden köftesine, hatta ketçabından mayonezine her şeyini kendiniz hazırladığınız bir hamburgeri kast ediyoruz.

Bu tarifle o kadar lezzetli bir sonuç elde edeceksiniz ki bir daha dışarıda hamburger yemek istemeyecek, çevrenizdekilerden sık sık “Sana bir hamburgerci mi açsak?” sorularını duymaya başlayacaksınız.

Lafı daha fazla uzatmıyoruz ve ev yapımı hamburger tarifimize ve püf noktalarına geçiyoruz…

Malzemeler:

Ekmeği için:

600 gram un

120 gram tereyağı

2 çay kaşığı tuz

220 mililitre ılık süt

150 mililitre ılık su

1 çay kaşığı şeker

20 gram yaş maya

1 yumurta

2 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı süt

Susam

Köftesi için:

500 gram dana kıyma

Tuz

Karabiber

Domates tozu

Kimyon

Süslemek için:

Kuru soğan, marul, domates, peynir, kornişon turşu vs.

Sos için:

Ketçap

Mayonez

Öncelikle maya ve şekeri 220 mililitre ılık süt ve 150 mililitre ılık suda eritin. Diğer malzemeleri de ekleyip güzel bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuzu ele yapışmaması için biraz unlayıp yuvarlayın. Üzerine ıslak bir bez örtüp mayalanması için sıcak bir yerde 15 dakika kadar bekletin.

Kabaran hamuru istediğiniz büyüklükte bezelere gömün. (Bu ölçüyle 7-10 tane beze elde edebilirsiniz.) Bezelerinizi avcunuzun içiyle yuvarlayıp tepsiye dizin. 5 dakika dinlendirdikten sonra üstlerine biraz bastırıp yassılaşmalarını sağlayın. Üzerini kapatıp yeniden yarım saat kadar mayalanmaya bırakın.

Yumurta, 2 yemek kaşığı su ve 2 yemek kaşığı sütü karıştırıp hamurların üzerine sürün. Susam serpip önceden 200 derecede ısıtılmış fırına verin. 15-20 dakika içinde ekmekleriniz pişmiş olacaktır. Tepsiden alıp telin üzerinde soğumaya bırakın.

Bu esnada köfte malzemelerinizi karıştırıp yoğurun. Elinizle çok kalın olmayacak şekilde bastırıp bir katman oluşturun. Bir bardak yardımıyla köfteden ekmeğe uygun boyda yuvarlaklar kesin. Buzlukta en az yarım saat dinlendirin. Izgarada ya da tavada pişirip soğuyan ekmeklerin arasına yerleştirin.

Üzerine ketçap, mayonez, hardal, turşu, marul, domates dilimleri, soğan halkaları vs. koyabilirsiniz.

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