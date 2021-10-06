Evde gül nasıl kurutulur ve saklanır? Kışın ya da yazın kutuda tomurcuk ile buket gül yaprakları kurutma

Özellikle birçok işi evde nasıl gül kurutacağına dair internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Hem yazın hem de kış aylarında gül yaprakları üzerinden kurutma konusunda farklı yöntemler bulunmaktadır. Elde edilecek malzemeler ile beraber değişik biçimlerde evde gül kurutmak mümkün.

Evde Gül Nasıl Kurutulur?

Marketlerde en kolay şekilde elde edilebilecek bir gliserin ile evde gül kurutmak oldukça kolay. Öncelikle bir çay kaşığı gliserin ile bir yemek kaşığı su birbirine karıştırılmalıdır. Daha sonra güller temiz bir bezin üzerine dikkatli bir şekilde yayılmalıdır. Ardından elde edilmiş olan bu karışım dikkatli biçimde güllerin üzerine serpiştirilmelidir. Öncelikle güller yavaş yavaş terlemeye başlar. Daha sonra ise koruma dönemine geçer ve arzu edilen bir görüntü altında güller kurur.

Evde Gül Nasıl Saklanır?

Evde gül iki farklı şekilde ele alınır ve saklanır. Bunlardan biri canlı ve taze halde güllerin bakımı diğeri ise kurutulmuş gün çeşitleridir. Eğer güller taze bir biçimde saklamak isteniyor ise o vakit bakımı konusunda ele alınması gereken bazı hususlar mevcut.

- Güller bakımdan önce dikkatli bir şekilde saklanmalıdır.

- Suyun sıcaklığı dikkat etmek suretiyle güller sulanmalıdır.

- Su içmelerine yardımcı olmak için özel bir suluk kullanılmalıdır.

- Mutlaka güllerin sıcaktan korunması gerekir.

- Su dikkatle kullanılarak mutlaka taze tutulmalıdır.

Bu şekilde belli başlı bazı koşulları ele almak suretiyle güller taze şekilde ve capcanlı evde saklı tutulabilir. Tabii söz konusu gülleri saklamak olduğu zaman kurutma yöntemi en çok tercih edilen durumlar içerisinde geliyor. Bu bağlamda farklı seçenekler ile beraber birçok değişik kurutma yöntemi bulunmaktadır.

- Hava ile gül kurutma yöntemi

- Presleyerek Gül kurutma

- Kumda gül kurutma yöntemi

- Boraks ile gül kurutma yöntemi

- Gliserin ile gül kurutma yöntemi

- Silisyum kullanarak gül kurutma yöntemi

- Mikrodalga fırın ile gül kurutma yöntemi

Genel olarak yukarıdaki yöntemler ele alınmak suretiyle evde kolayca gül kurutmak mümkün. Her birinin kendine özgü bir aşaması bulunan ve bu aşamalar gerekli malzemeler ışığı altında ele alınabilir.

Kışın ya da Yazın Kutuda Tomurcuk ile Buket Gül Yaprakları Kurutma

Güzel buket halinde veya kutuda tomurcuk şeklinde hem kış hem de yaz mevsimlerinde kurutulabilir. Gül nasıl ve ne şekilde kurtulmak istenirse istensin, mutlaka ortak şekilde ele alınabilecek seçenekler ön plana çıkmaktadır. Sonuçta gül yaprakları her daim aynı özelliğe sahiptir ve tüm kurutma yöntemleri bu konuda kullanılabilir.

Özellikle gliserin değerlendirmek suretiyle günümüzde buket halinde Gül yapraklarının kurutmak mümkün. Çünkü buket yapraklarını bir örtüye sermek suretiyle gliserin ile su üzerinden hazırlanmış karışımı dökmek yeterlidir. Bir süre bekledikten sonra da kutuda tomurcuk ile buket gül yaprakları üzerinden kurtulabilir.

Kurutulmuş Gül Ne İşe Yarar?

Kurutulmuş gül birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Özellikle kaplama ürünleri olarak birçok farklı hediye paketinde ya da değişik paketlerde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda renk ve koku ile beraber aroma verici şekilde değerlendirilir. Birçok değişik tatlı çeşidinin içerisinde kullanılır. Sağlık sektöründe ilaç ve birçok tedavi amacı altıda değerlendirilir. Bu şekilde birbirinden değişik alanlarda günümüzde gülkurusu oldukça fazla kullanılmaktadır.